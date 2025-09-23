快訊

好像海嘯！堰塞湖溢流花蓮光復大水淹沒街道 77人受困2失聯

軍卡也擋不住！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢 現場畫面如電影《明天過後》

花蓮堰塞湖溢流釀泥流 婦人緊抱電桿險遭滅頂…女兒發文急喊救命

「人生地不熟又沒手機」大陸老翁金門迷路7小時 警暖心尋回

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名來自大陸河南的77歲老翁，日前首度與妻子到金門探望遠嫁女兒，卻在清晨外出散步後迷路走失，讓家屬心急如焚，所幸警方獲報後立即成立「尋人小組」，調閱監視器、擴大搜尋，最終在報案4小時內成功尋獲，結束老人7小時的流浪，讓家屬都相當感謝。

警方調查，該名老翁偶有失智狀況，當天清晨6時許告訴家人要在住處附近走走，卻因人生地不熟，又不記得女兒住址，也沒有攜帶手機，結果一直沒能找到回家的路，到了9時仍未返家用餐，親友焦急報案。

金城分局立即動員警力，金寧所所長呂俊翰、員警賴力煒及其他同仁組成「尋人小組」，由第一組、金城所、金寧所等單位派員，除同步沿路不停尋找，還一路調閱沿線監視器、擴大地毯式搜索，最後由金寧所員警陳佩蓉在距離住處數公里外發現老翁身影，及時化解危機。

警方指出，找到老人時，他神情憔悴，員警先將他帶回分駐所休息，並提供飲料補水，隨後通知家屬接回。老人表示，他想回家卻找不到路，又不知如何連絡家人，只能徒步慢慢的行走，直到警方找到他才結束驚險經歷。

金城分局長朱政憲呼籲，台灣與大陸逐漸邁入老年化的社會，老人失智之問題也越來越普遍，對於失智的親人除了細心呵護，避免他們走失而產生憾事外，也提醒家屬，金門縣政府已推動多項預防長者走失的服務措施，包括「預防走失手鍊」、「守護QR code布標」與「個人輔具-衛星定位器」等，家屬可多加利用。

一名來自大陸河南的77歲老翁，日前首度與妻子到金門探望遠嫁女兒，卻在清晨外出散步後迷路走失，所幸警方獲報後立即成立「尋人小組」，調閱監視器、擴大搜尋，最終在報案4小時內成功將人尋獲。圖／警方提供
一名來自大陸河南的77歲老翁，日前首度與妻子到金門探望遠嫁女兒，卻在清晨外出散步後迷路走失，所幸警方獲報後立即成立「尋人小組」，調閱監視器、擴大搜尋，最終在報案4小時內成功將人尋獲。圖／警方提供

失智 監視器

延伸閱讀

金門長輩背書包上學！樂活學堂2.0開學 長照服務再升級

陸船颱風夜頂10級風浪越界捕魚 海巡強勢出動驅離

AI 算力需求推升下 大陸儲能業賽道競爭升溫

樺加沙颱風來襲！立榮明取消嘉義-金門、松山-花蓮往返航班

相關新聞

馬太鞍溪橋毀光復鄉成災區 蔣萬安致電徐榛蔚全力協助

樺加沙颱風挾帶強勁外圍環流帶來驚人雨勢，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖壩頂發生溢流，大量泥流瞬間傾瀉而下湧入光復鄉，市區道路...

「人生地不熟又沒手機」大陸老翁金門迷路7小時 警暖心尋回

一名來自大陸河南的77歲老翁，日前首度與妻子到金門探望遠嫁女兒，卻在清晨外出散步後迷路走失，讓家屬心急如焚，所幸警方獲報...

彰化公園路登噪音王 爬坡路段引擎聲刺耳開罰105輛次

彰化縣多處道路長期受噪音車擾民，彰化縣府環保局指出，彰化市中山路、公園路、金馬路、彰南路；員林市員林大道、中山路、莒光路...

國道1號林口段轎車自燃 車陣回堵4公里

國道1號南向37.5公里林口路段，稍早發生1部藍色自小客車起火燃燒的意外，所幸黃姓駕駛和另名乘客及時下車，無人傷亡，火勢...

影／疑大白天吸毒後開車 他闖紅燈在台南好市多旁連撞轎車、機車

50歲歐姓男子今天疑似在大白天吸毒後開車上路，下午1時許他沿台南市北區文賢路南向行駛至和緯路口時，竟直接闖紅燈，先後擦撞...

男子到楊梅工作遇1窘境無法返家 員警攜手機車行老闆即刻救援

男子誤將鑰匙鎖在機車車廂內，楊梅分局員警聯絡同時是義警的機車行老闆卓聖國來協助。圖：讀者提供 苗栗縣一名40歲張姓男子21日至桃園市楊梅區工作，晚間19時許下班後至超商休息，卻不慎將手機、鑰匙、錢包都

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。