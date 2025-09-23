「人生地不熟又沒手機」大陸老翁金門迷路7小時 警暖心尋回

一名來自大陸河南的77歲老翁，日前首度與妻子到金門探望遠嫁女兒，卻在清晨外出散步後迷路走失，讓家屬心急如焚，所幸警方獲報後立即成立「尋人小組」，調閱監視器、擴大搜尋，最終在報案4小時內成功尋獲，結束老人7小時的流浪，讓家屬都相當感謝。

警方調查，該名老翁偶有失智狀況，當天清晨6時許告訴家人要在住處附近走走，卻因人生地不熟，又不記得女兒住址，也沒有攜帶手機，結果一直沒能找到回家的路，到了9時仍未返家用餐，親友焦急報案。

金城分局立即動員警力，金寧所所長呂俊翰、員警賴力煒及其他同仁組成「尋人小組」，由第一組、金城所、金寧所等單位派員，除同步沿路不停尋找，還一路調閱沿線監視器、擴大地毯式搜索，最後由金寧所員警陳佩蓉在距離住處數公里外發現老翁身影，及時化解危機。

警方指出，找到老人時，他神情憔悴，員警先將他帶回分駐所休息，並提供飲料補水，隨後通知家屬接回。老人表示，他想回家卻找不到路，又不知如何連絡家人，只能徒步慢慢的行走，直到警方找到他才結束驚險經歷。