聽新聞
0:00 / 0:00
彰化公園路登噪音王 爬坡路段引擎聲刺耳開罰105輛次
彰化縣多處道路長期受噪音車擾民，彰化縣府環保局指出，彰化市中山路、公園路、金馬路、彰南路；員林市員林大道、中山路、莒光路；埔心鄉中正路、員鹿路，其中以彰化市的公園路最為嚴重，開罰最多共105輛次，單筆最高罰鍰3600元，罰鍰21萬2625元。
彰化市公園路之所以登上榜首，環保局分析指出，該路段串連台1線中山路與縣道139線，不僅是通往市區要道，也連結跨縣道139，且擁有多處爬坡路段；部分喜愛「跑山」、追求速度感的用路人，誤以為市區不會設置攔查點，一離開市區便大踩油門，但沿途的聲音照相科技執法設備仍能精準取締。
彰化縣目前已設置9處固定式及2套移動式聲音照相科技執法設備，全天候24小時監測，固定點分布於彰化市中山路、彰化市公園路、員林市員林大道、芬園鄉大彰路（139縣道）、福興鄉彰鹿路、溪湖鎮員鹿路、二林鎮斗苑路、和美鎮彰美路，以及員林市山腳路，移動式設備則針對民眾陳情高噪音地點及環警監聯合稽查，機動調整值勤地點。
環保局也統計，去年至今年8月底，總共開罰了599輛次，罰鍰總金額高達128萬7000元，其中固定式設備共開罰466輛次、罰金97萬9200元；移動式設備則機動性高，在189個場次中開罰了133輛，總罰金30萬7800元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言