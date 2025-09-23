彰化公園路登噪音王 爬坡路段引擎聲刺耳開罰105輛次

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣多處道路長期受噪音車擾民，彰化縣府環保局指出，彰化市中山路、公園路、金馬路、彰南路；員林市員林大道、中山路、莒光路；埔心鄉中正路、員鹿路，其中以彰化市的公園路最為嚴重，開罰最多共105輛次，單筆最高罰鍰3600元，罰鍰21萬2625元。

彰化市公園路之所以登上榜首，環保局分析指出，該路段串連台1線中山路與縣道139線，不僅是通往市區要道，也連結跨縣道139，且擁有多處爬坡路段；部分喜愛「跑山」、追求速度感的用路人，誤以為市區不會設置攔查點，一離開市區便大踩油門，但沿途的聲音照相科技執法設備仍能精準取締。

彰化縣目前已設置9處固定式及2套移動式聲音照相科技執法設備，全天候24小時監測，固定點分布於彰化市中山路、彰化市公園路、員林市員林大道、芬園鄉大彰路（139縣道）、福興鄉彰鹿路、溪湖鎮員鹿路、二林鎮斗苑路、和美鎮彰美路，以及員林市山腳路，移動式設備則針對民眾陳情高噪音地點及環警監聯合稽查，機動調整值勤地點。

環保局也統計，去年至今年8月底，總共開罰了599輛次，罰鍰總金額高達128萬7000元，其中固定式設備共開罰466輛次、罰金97萬9200元；移動式設備則機動性高，在189個場次中開罰了133輛，總罰金30萬7800元。

彰化縣目前已設置9處固定式及2套移動式聲音照相科技執法設備，全天候24小時監測。圖／彰化環保局提供
