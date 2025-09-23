國道1號林口段轎車自燃 車陣回堵4公里

快訊

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

國道1號南向37.5公里林口路段，稍早發生1部藍色自小客車起火燃燒的意外，所幸黃姓駕駛和另名乘客及時下車，無人傷亡，火勢也未波及其他車輛，卻仍造成車流回堵約4公里，詳細起火原因仍待消防人員進一步鑑識。

國道警方表示，勤務中心於今天下午約14時43分獲報，立即通報線上巡邏車前往，並通知119派出消防車，警消趕抵現場後，隨即封閉外側路肩處理。據了解，44歲黃姓男子當時行經該處，發現車輛有異狀，趕緊停靠路肩，車頭隨即起火燃燒，警消到場後，於15時45分撲滅火勢，恢復全線通車。

警方呼籲，用路人平時應定期保養車輛，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，以漸進式滑離車道停在路肩待援；若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所等待救援。

國道1號南向37.5公里林口路段，稍早發生藍色自小客車起火燃燒，造成車流回堵約4公里。記者蔣永佑／翻攝
