男子誤將鑰匙鎖在機車車廂內，楊梅分局員警聯絡同時是義警的機車行老闆卓聖國來協助。圖：讀者提供

苗栗縣一名40歲張姓男子21日至桃園市楊梅區工作，晚間19時許下班後至超商休息，卻不慎將手機、鑰匙、錢包都鎖在機車車廂內，由於當天是星期天，許多車行都沒有營業，他只好向楊梅警分局報案求助。員警立即聯絡同時是義警的機車行老闆卓聖國協助，費盡一番功夫後，終於將車廂打開，幫助張男化解危機。

機車行老闆卓聖國費盡一番功夫後，終於將車廂打開，幫助張男化解危機。圖：讀者提供

幼獅派出所表示，警員曾瑋軒及李郁筠日前接獲張男報案求助稱，自己從苗栗北上楊梅工作，下班回家前在超商休息，但不慎將手機、錢包及鑰匙鎖在車廂內，因找不到車行協助，遂向警方尋求幫忙。由於當日適逢周日，幾乎所有機車行都未營業，曾瑋軒隨即聯繫熟識的機車行老闆卓聖國，他同時也從事著義警一職。卓聖國秉持著熱心助人的心，立刻帶著工具趕赴派出所協助。不過開鎖的過程中沒有預期的順利，由於車輛老舊需要將整台機車拖回車行修理，情況一度陷入膠著；所幸在員警與車行老闆的努力下，成功取出車廂內的鑰匙等物品，讓張男能順利返家，張男對於員警及義警的熱心協助表達感謝。

楊梅分局長張仁傑表示，派出所員警與義警展現了積極為民服務的精神值得肯定。他同時呼籲民眾，若遇到突發狀況，不要慌張，隨時都可以向警方尋求協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：男子到楊梅工作遇1窘境無法返家 員警攜手機車行老闆即刻救援

男子到楊梅工作遇1窘境無法返家 員警攜手機車行老闆即刻救援

