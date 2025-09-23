快訊

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

汪姓老翁仍下落未明...彰濱遊客撿貝殼見浮屍 死者為不明分身分女性

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

有遊客日前於彰化縣線西鄉彰濱西三路外堤消波塊縫隙驚見一具遺體，警方與海巡昨天上午趁著滿潮時合力將遺體移出，結果確認死者為女性，並非失蹤近兩個月的汪姓老翁，案件也因此出現變化，不僅汪翁下落未明，還多出一名身分不詳的女性失蹤人口。

警方指出，遺體因浸泡海水多時，面容已全然無法辨識，目前暫時移往彰化殯儀館，將由檢警進行DNA比對與相驗，以釐清身分。將比對指紋與全國失蹤、行蹤不明人口建檔資料，並公告招領，呼籲若有女性親人失聯的家庭，可主動向警方提供資料協助指認。

今年74歲的汪姓老翁，罹患失智症，7月26日從家中外出後失去蹤影，最後被發現曾出現在線西慶安北路一帶。消息傳出後，家屬一度以為消波塊縫隙中的大體可能就是汪翁，地方也都認為是老翁的機率很高，縣議員賴清美接獲通知後，第一時間聯繫家屬到場指認。

汪姓老翁家屬今天特地前往賴清美服務處致謝，感謝這段時間協助搜尋，賴清美則表示，對家屬而言，這起發現可說是一則喜一則憂，喜的是死者不是汪翁，仍抱有希望，憂的是老翁仍未尋獲，而新增的一具女性遺體身分成謎。

彰化縣線西鄉彰濱西三路外堤消波塊縫隙，日前被遊客驚見一具遺體，警方與海巡昨天上午趁著滿潮時合力將大體移出，結果確認死者為女性。圖／賴清美提供
彰化縣線西鄉彰濱西三路外堤消波塊縫隙，日前被遊客驚見一具遺體，警方與海巡昨天上午趁著滿潮時合力將大體移出，結果確認死者為女性。圖／賴清美提供

