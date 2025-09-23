南二監獄北部收容人大增 中秋面對面懇親大批家屬南下

台南第二監獄今天舉辦中秋節面對面懇親活動。60名收容人與家屬團聚，現場洋溢溫馨氣氛。獄方安排收容人現場製作造型汽球，贈送小朋友與家人，增添節慶喜悅。家屬與收容人也把握難得的相聚時光，場面溫暖動人。

收容人阿倫分享心情表示，因涉及多起詐欺案件需服刑19年，幸而監獄額外提供參加懇親活動機會，才能與母親團聚。他感嘆，一時貪念所付出的代價實在太大，自己22歲便入監服刑，最美好的青春歲月都將在獄中度過。母親總是詢問未來是否有機會申請假釋提前出監，出監後能從事何種工作，但他卻無法給予明確答案。阿倫說，能做的就是珍惜每次相聚的時光，並在母親面前真誠道出對家人的歉意。

典獄長陳育鼎表示，感謝各部門參與，並對不畏風雨、遠道而來的家屬表達誠摯關懷。尤其更生保護會台南分會提高贈送懇親關懷包數量，充分展現社會支持與溫暖。這次懇親是歷年來參與人數最多一次，主因北部監獄超收部分收容人移監南下，家屬需長途奔波前來探視，過程實在辛勞，卻也充分展現家人對收容人的關心與支持。家庭支持力量正是收容人重返正常人生、邁向新生的重要原動力。

南二監邀請更生保護會台南分會、台南市政府毒品危害防制中心、社會局及奇美醫院參與慰問，更生保護會台南分會贈收容人關懷包，傳遞社會溫暖。