板橋養生會館潑汽油縱火犯遭逮！疑與老闆吵架 女員工生怨報復
新北市板橋區1間足體養生會館今天上午發生縱火案，在會館工作的35歲鄭女疑日前與老闆發生爭執，竟持裝滿汽油的塑膠桶進入店內，先朝櫃台潑灑汽油，向店員討錢遭拒後縱火逃逸。警方獲報3小時內將她逮捕，詢後依恐嚇取財、公共危險送辦。
據了解，在板橋區松江街1間足體養生會館工作的35歲鄭姓女子，近期與老闆發生爭執，鄭女疑因此心生怨恨，今天上午11時許穿著黃色雨衣、頭戴安全帽，手持疑似牛奶家庭號大小的塑膠桶進入店內，隨後將塑膠桶內汽油淋在櫃檯上，向店員開口索要櫃檯抽屜內現金，遭拒絕就持打火機點燃櫃台後離去，全程約1分鐘。
警方及消防人員獲報趕抵，火勢已由員工持滅火器撲滅，警方隨即調閱監視器展開追緝，3小時內循線至中和區鄭女住處將逮捕帶回警局，目前正進行偵訊，詢後將依恐嚇取財、公共危險罪嫌送辦。
