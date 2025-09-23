疑自動輔助駕駛釀禍 國3「連兩天、同地點」竟都撞上緩撞車

連兩天同地點，國3北向128.9公里位於苗栗縣後龍路段竟都發生追撞緩撞車事故！近日施工單位的工程車及緩撞車在肇事路段執行耐震補強工程，未料後方警示的緩撞車昨上午9點多在內線車道遭追撞，今天近午現場有緩撞車又被撞，幸都釀重大事故造成無人傷亡。

國道警方初步調查，今天這起事故發生在上午11點35分左右，39歲黃姓男子駕駛轎車行駛內線車道，沿途使用輔助駕駛，疑因未注意車前狀況，撞擊內側車道鄭男（18歲）駕駛的工程警示車後，再往前撞擊范男（64歲）駕駛的施工緩撞車；各車駕駛人酒測值均為0，現場無人受傷並12點左右排除，恢復正常車流，確切肇事原因及責任歸屬尚需釐清。