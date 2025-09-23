聽新聞
影／天雨路滑花蓮警車自撞分隔島 詐欺通緝犯送醫傷重不治
花蓮新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段時，疑似路面積水加上天雨路滑，警車打滑自撞分隔島與燈桿，車上2名員警與1名通緝犯受輕重傷，其中37歲林姓通緝犯到院前失去生命跡象，送醫後於下午2時14分宣告傷重不治。
根據監視器畫面，因樺加沙颱風帶來大豪雨，台9線176.6公里三棧段路面濕滑，警車疑似打滑整輛車打橫高速滑行，猛烈撞上分隔島與路口紅綠燈桿才停下，警車當下被撞得凹陷，紅綠燈桿也應聲倒下故障，一旁停在路邊的民眾趕緊下車報警。
29歲戴姓、李姓員警今天從加灣派出所，要送37歲林姓通緝犯到新城分局偵查隊，發生自撞車禍後，坐在後座的李姓警員、林姓通緝犯皆受困車內，前座開車的戴姓警員則是臉部及身上多處擦挫傷。通緝犯當場失去呼吸心跳，送醫傷重不治。
由於台9線三棧段為雙線道，道路又寬又直，是否可能警車超速等，警方表示一切都在調查中，初步懷疑天雨路滑。
