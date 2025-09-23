快訊

泥水灌進住宅區！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 馬太鞍溪橋被沖毀

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆醉漢搭公車與乘客起衝突 竟下車躺路中呼呼大睡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

60歲王姓男子今天上午酒後搭基隆公車時，在車上胡鬧與其他乘客發生口角負氣下車，他下車後不勝酒力直接倒路中呼呼大睡，警方勸導王男搭其他公車離去，因阻礙交通，已依道路交通管理處罰條例開罰500元。

基隆市警第一分局忠二路派出所今天上午7時許接獲民眾報案，王男倒臥忠一路公車循環站前馬路上呼呼大睡，擔心被公車撞及，十分危險。

警方調查，王男因酒後欲搭乘公車返家，但在公車上與其他乘客產生口角負氣下車，隨後倒臥路旁阻礙交通。警方說，後來經一旁義交人員協助喚醒，並通報警方到場處置。

警方發現王男全身酒味，但並無駕車，沒有公共危險問題，但因躺路中的行為，警方除勸導王男搭乘其他公車離去外，並依據道路交通管理處罰條例第78條第一項第4款，舉發王男於道路坐臥阻礙交通，當場開出500元交通罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

醉男公車與乘客衝突被請下車躺路中呼呼大睡，阻交通被罰500元。記者游明煌／翻攝
醉男公車與乘客衝突被請下車躺路中呼呼大睡，阻交通被罰500元。記者游明煌／翻攝

公車 基隆

延伸閱讀

影／基隆中正路大淹水找到禍首 市府要求東五碼頭改建速改善排水

基隆「希望之丘」兒童遊戲場邊坡危險恐摔 市府將設護欄改善

影／樺加沙颱風基隆下大雨 中正路淹水長百公尺最深及膝

影／樺加沙颱風基隆吹強風 民宅磁磚掉落砸車民眾驚

相關新聞

影／疑大白天吸毒後開車 他闖紅燈在台南好市多旁連撞轎車、機車

50歲歐姓男子今天疑似在大白天吸毒後開車上路，下午1時許他沿台南市北區文賢路南向行駛至和緯路口時，竟直接闖紅燈，先後擦撞...

國道1號林口段轎車自燃 車陣回堵4公里

國道1號南向37.5公里林口路段，稍早發生1部藍色自小客車起火燃燒的意外，所幸黃姓駕駛和另名乘客及時下車，無人傷亡，火勢...

汪姓老翁仍下落未明...彰濱遊客撿貝殼見浮屍 死者為不明分身分女性

有遊客日前於彰化縣線西鄉彰濱西三路外堤消波塊縫隙驚見一具遺體，警方與海巡昨天上午趁著滿潮時合力將遺體移出，結果確認死者為...

南二監獄北部收容人大增 中秋面對面懇親大批家屬南下

台南第二監獄今天舉辦中秋節面對面懇親活動。60名收容人與家屬團聚，現場洋溢溫馨氣氛。獄方安排收容人現場製作造型汽球，贈送...

板橋養生會館潑汽油縱火犯遭逮！疑與老闆吵架 女員工生怨報復

新北市板橋區1間足體養生會館今天上午發生縱火案，在會館工作的35歲鄭女疑日前與老闆發生爭執，竟持裝滿汽油的塑膠桶進入店內...

疑自動輔助駕駛釀禍 國3「連兩天、同地點」竟都撞上緩撞車

連兩天同地點，國3北向128.9公里位於苗栗縣後龍路段竟都發生追撞緩撞車事故！近日施工單位的工程車及緩撞車在肇事路段執行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。