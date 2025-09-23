聽新聞
0:00 / 0:00
影／基隆醉漢搭公車與乘客起衝突 竟下車躺路中呼呼大睡
60歲王姓男子今天上午酒後搭基隆市公車時，在車上胡鬧與其他乘客發生口角負氣下車，他下車後不勝酒力直接倒路中呼呼大睡，警方勸導王男搭其他公車離去，因阻礙交通，已依道路交通管理處罰條例開罰500元。
基隆市警第一分局忠二路派出所今天上午7時許接獲民眾報案，王男倒臥忠一路公車循環站前馬路上呼呼大睡，擔心被公車撞及，十分危險。
警方調查，王男因酒後欲搭乘公車返家，但在公車上與其他乘客產生口角負氣下車，隨後倒臥路旁阻礙交通。警方說，後來經一旁義交人員協助喚醒，並通報警方到場處置。
警方發現王男全身酒味，但並無駕車，沒有公共危險問題，但因躺路中的行為，警方除勸導王男搭乘其他公車離去外，並依據道路交通管理處罰條例第78條第一項第4款，舉發王男於道路坐臥阻礙交通，當場開出500元交通罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言