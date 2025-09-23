快訊

樺加沙颱風豪雨釀禍？疑積水打滑自撞 警車後座警員、通緝犯重傷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

樺加沙颱風為花蓮帶來間歇大豪雨，新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段，疑似路面積水車輛打滑，猛烈自撞分隔島及燈桿，車輛嚴重變形，坐在後座的警員與通緝犯一度受困車內、後座2人傷勢較為嚴重搶救中。

據了解，29歲戴姓員警、李姓員警今天從加灣派出所，要送37歲林姓通緝犯到新城分局偵查隊，行經台9線三棧路段時發生車禍，因車體變形擠壓，撞擊力道大，坐在後座的李姓警員、林姓犯嫌皆受困車內，前座開車的戴姓警員則是臉部及身上多處擦挫傷。

消防局出動新秀、美崙等車組及破壞器材到場救援，後座李姓警員腳部嚴重開放性骨折，林姓通緝犯傷勢嚴重一度失去生命跡象，經消防人員協助脫困後，2人都在醫院搶救當中，其中通緝犯傷勢不樂觀。詳細的車禍原因警方目前調查當中，初步懷疑是天雨路滑。

根據車禍現場照片，整輛警車卡在分隔島上，車輛右側被撞得凹陷，紅綠燈桿被撞斷裂倒在路上，現場有許多零件碎片，消防人員破壞車輛將傷者救出，一度請出。

警方指出，今天中午12時許，新城警分局解送一名通緝犯沿台9線由南往北行駛，行經台9線176.6公里時，疑因雨天道路積水，導致車輛撞上中央安全島，造成車內人員受傷，駕駛戴姓員警臉部擦挫傷，李姓員警臉部擦挫傷、腿部骨折，林姓通緝犯現場意識不清，3人分別送往慈濟及國軍花蓮總醫院，至於肇事原因尚待警方調查釐清。

新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段，疑似路面積水車輛打滑自撞，坐在後座的警員與通緝犯傷勢嚴重送醫搶救。圖／民眾提供
新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段，疑似路面積水車輛打滑自撞，坐在後座的警員與通緝犯傷勢嚴重送醫搶救。圖／民眾提供
新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段，疑似路面積水車輛打滑自撞，坐在後座的警員與通緝犯傷勢嚴重送醫搶救。圖／民眾提供
新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段，疑似路面積水車輛打滑自撞，坐在後座的警員與通緝犯傷勢嚴重送醫搶救。圖／民眾提供
新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段，疑似路面積水車輛打滑自撞，坐在後座的警員與通緝犯傷勢嚴重送醫搶救。圖／民眾提供
新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段，疑似路面積水車輛打滑自撞，坐在後座的警員與通緝犯傷勢嚴重送醫搶救。圖／民眾提供

通緝 車禍 樺加沙颱風

