快訊

樺加沙太空俯瞰圖震撼曝光！「全球最強颱」重創菲律賓 香港廣東戒備

成功嶺新兵打靶「左臉轟1大洞」 醫院曝驚險搶救及顱骨重建難度

全車無人阻止！旅英台女遭4白人藉故圍毆 報警得等4天才處理

聽新聞
0:00 / 0:00

開贓車拒捕自撞電桿警匪都受傷 東勢警當街逮人車上有毒

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區今天出現警匪追逐畫面，張姓男子開贓車遇警想逃，二輛警車包抄，他試圖開車衝撞卻自撞電桿，還波及停路旁一輛轎車，張男受傷被捕，車上被查獲毒品，逮捕過程一名警察也受傷，警方正調查並警詢中。

東勢警分局表示，今天上午10時55分，在東勢區新盛街與新盛九街口查獲一名涉嫌汽車竊盜50歲張姓男子。

警方日前接獲情資，指一輛小貨車被偷，疑涉竊盜並出現在東勢區，經調閱車行紀錄確認後，東勢分局立即派員展開巡查。員警今天在東勢區新盛街口發現該車後，隨即埋伏監控，並於時機成熟時上前攔查。

過程中，張嫌拒捕並開車強行衝離，波及一輛路旁轎車，隨即失控自撞電線桿。員警旋即採取破窗行動，並在支援警力到場後運用優勢警力，成功將張嫌制伏逮捕。並於車上起獲毒品安非他命、海洛英。

張嫌頭腳擦挫傷，經送醫治療後由警方戒護，逮捕過程中，警員戴鈞皓手部受傷，也送醫治療。事故現場已通知鑑識小隊蒐集跡證，並由交通分隊進行事故測繪。

東勢分局表示，警方面對不法行為，將秉持嚴正執法態度，展現打擊犯罪、維護治安的決心；同時也呼籲社會大眾切勿心存僥倖，觸法行為必將依法究辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台中市東勢區今天街頭有警匪追逐，警方逮捕一人，車上查扣毒品。圖／取自網路黑色豪門企業
台中市東勢區今天街頭有警匪追逐，警方逮捕一人，車上查扣毒品。圖／取自網路黑色豪門企業

毒品 自撞

延伸閱讀

台中東勢警分局新任所長布達 東勢所長與茅埔所長上任

告別74支電桿日常！2.6億台中霧峰這條路電纜下地重鋪10月施工

預防跌倒 新北汐止東勢、宜興里長輩測骨質密度

台中東勢泰興里規劃設寵物生命紀念園區 居民到場抗議

相關新聞

影／天雨路滑花蓮警車自撞分隔島 詐欺通緝犯送醫傷重不治

花蓮新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段時，疑似路面積水加上天雨路滑，警車打滑自撞分隔島與燈...

影／基隆醉漢搭公車與乘客起衝突 竟下車躺路中呼呼大睡

60歲王姓男子今天上午酒後搭基隆市公車時，在車上胡鬧與其他乘客發生口角負氣下車，他下車後不勝酒力直接倒路中呼呼大睡，警方...

永和日料店「換瓦斯筒」不慎起火 2員工臉及手2度燒燙傷

新北市永和區民生路1間日本料理店今天下午1時許突然發生火警，店家疑似更換瓦斯筒時不明原因起火，2名員工閃避不及遭燒燙傷。...

樺加沙颱風豪雨釀禍？疑積水打滑自撞 警車後座警員、通緝犯重傷

樺加沙颱風為花蓮帶來間歇大豪雨，新城警分局加灣所警車今移送詐欺通緝犯前往分局，行經台9線三棧路段，疑似路面積水車輛打滑，...

開贓車拒捕自撞電桿警匪都受傷 東勢警當街逮人車上有毒

台中市東勢區今天出現警匪追逐畫面，張姓男子開贓車遇警想逃，二輛警車包抄，他試圖開車衝撞卻自撞電桿，還波及停路旁一輛轎車，...

蘆竹5旬婦「不知道自己倒在路邊」 警察溫馨協助

桃園市蘆竹區一名51歲林姓婦人日前癱坐在南昌路20巷口，無法自行起身，所幸蘆竹警分局巡邏員警見狀，趕緊上前協助。婦人起初竟不知道自己倒在路邊，經員警進一步關心得知她是因為沒有進食、血糖太低，造成體力不支。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。