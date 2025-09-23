開贓車拒捕自撞電桿警匪都受傷 東勢警當街逮人車上有毒

台中市東勢區今天出現警匪追逐畫面，張姓男子開贓車遇警想逃，二輛警車包抄，他試圖開車衝撞卻自撞電桿，還波及停路旁一輛轎車，張男受傷被捕，車上被查獲毒品，逮捕過程一名警察也受傷，警方正調查並警詢中。

東勢警分局表示，今天上午10時55分，在東勢區新盛街與新盛九街口查獲一名涉嫌汽車竊盜50歲張姓男子。

警方日前接獲情資，指一輛小貨車被偷，疑涉竊盜並出現在東勢區，經調閱車行紀錄確認後，東勢分局立即派員展開巡查。員警今天在東勢區新盛街口發現該車後，隨即埋伏監控，並於時機成熟時上前攔查。

過程中，張嫌拒捕並開車強行衝離，波及一輛路旁轎車，隨即失控自撞電線桿。員警旋即採取破窗行動，並在支援警力到場後運用優勢警力，成功將張嫌制伏逮捕。並於車上起獲毒品安非他命、海洛英。

張嫌頭腳擦挫傷，經送醫治療後由警方戒護，逮捕過程中，警員戴鈞皓手部受傷，也送醫治療。事故現場已通知鑑識小隊蒐集跡證，並由交通分隊進行事故測繪。

東勢分局表示，警方面對不法行為，將秉持嚴正執法態度，展現打擊犯罪、維護治安的決心；同時也呼籲社會大眾切勿心存僥倖，觸法行為必將依法究辦。