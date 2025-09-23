婦人日前癱坐在南昌路20巷口，無法自行起身。圖：讀者提供

桃園市蘆竹區一名51歲林姓婦人日前癱坐在南昌路20巷口，無法自行起身，所幸蘆竹警分局巡邏員警見狀，趕緊上前協助。婦人起初竟不知道自己倒在路邊，經員警進一步關心得知她是因為沒有進食、血糖太低，造成體力不支。由於婦人不願就醫，警方便載她至住家附近的超商休息，待恢復體力再自行返家。

員警協助購買含糖飲品，讓婦人補充體力。圖：讀者提供

南竹派出所表示，警員周以宸、洪竟豪在日前巡邏時，發現一名婦人癱坐在南昌路20巷口，表情痛苦，試圖起身卻又無力跌回，員警見狀向前關心協助婦人。起初婦人還不知自己已倒在路邊， 員警進一步關心，得知婦人兩天沒有進食，出門辦事卻因血糖過低而體力不支倒在路邊。儘管員警欲協助就醫，卻遭婦人婉拒，其表示自己可以處理，只需休息便可。

南竹派出所進一步提到，後續員警先協助購買含糖飲品，讓婦人補充體力，其臉色才逐漸恢復。警方擔心婦人又昏倒在路上 ，考量其意願及安全，並未強行送醫，而是決定用更彈性的方式，將其載往往處附近的便利商店休息，待完全恢復後自行返家。婦人對員警的積極協助深表感激，不斷道謝。員警也溫馨叮囑婦人，若身體仍不舒服，千萬別逞強，仍要及時就醫。

蘆竹分局長楊贊鈞表示，為民服務不僅是警察的職責，更是警政工作的核心價值，期許員警在執行勤務時，都能秉持熱忱與同理心，成為民眾最堅實的後盾，讓民眾感受到警察的溫暖與關懷，得到民眾的信賴與支持。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹5旬婦「不知道自己倒在路邊」 警察溫馨協助