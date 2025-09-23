聽新聞
0:00 / 0:00
幫報稅A走電子公司百萬 女記帳士業務侵占起訴
新北市板橋區一位林姓女記帳士涉嫌於2023年5月間，受中小型電子公司委任處理及繳納營業稅時，竟從中A走100萬元，僅繳納2963元營業稅，直到客戶收到北區國稅局稅額催繳通知憤而提告。新北地檢署依業務侵占罪嫌起訴林女，並建請法官宣告沒收或追徵其犯罪所得。
檢警查出，林女原在板橋區經營稅務記帳士事務所，自2021年10月起，接受該電子公司羅姓負責人委任，處理及繳納公司營業稅。2023年5月14日，林女先製作請款明細表，告知今年3、4月營業稅應繳納100萬2963元，另收取記帳費2萬元、2022年度簽證費26萬元。
上述款項經扣除原已收款的79萬餘元，該電子公司立刻匯款48萬餘元到林女事務所帳戶補足金額，豈料林女收到受款項後，竟未依約協助報稅、繳稅，僅繳納營業稅零頭2963元，將其餘100萬元侵占入己。
事後，該電子公司因收到財政部北區國稅局的營業稅自行申報未(短)繳應自行繳納稅額催繳通知，才驚覺稅款遭林女侵吞，於是報警提告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言