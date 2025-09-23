快訊

幫報稅A走電子公司百萬 女記帳士業務侵占起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市板橋區一位林姓女記帳士涉嫌於2023年5月間，受中小型電子公司委任處理及繳納營業稅時，竟從中A走100萬元，僅繳納2963元營業稅，直到客戶收到北區國稅局稅額催繳通知憤而提告。新北地檢署依業務侵占罪嫌起訴林女，並建請法官宣告沒收或追徵其犯罪所得。

檢警查出，林女原在板橋區經營稅務記帳士事務所，自2021年10月起，接受該電子公司羅姓負責人委任，處理及繳納公司營業稅。2023年5月14日，林女先製作請款明細表，告知今年3、4月營業稅應繳納100萬2963元，另收取記帳費2萬元、2022年度簽證費26萬元。

上述款項經扣除原已收款的79萬餘元，該電子公司立刻匯款48萬餘元到林女事務所帳戶補足金額，豈料林女收到受款項後，竟未依約協助報稅、繳稅，僅繳納營業稅零頭2963元，將其餘100萬元侵占入己。

事後，該電子公司因收到財政部北區國稅局的營業稅自行申報未(短)繳應自行繳納稅額催繳通知，才驚覺稅款遭林女侵吞，於是報警提告。

新北市板橋區一位林姓女記帳士涉嫌於2023年5月間，受某中小型電子公司委任處理及繳納營業稅時，從中A走100萬元稅款，僅繳納2963元營業稅，遭新北地檢署依業務侵占罪起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市板橋區一位林姓女記帳士涉嫌於2023年5月間，受某中小型電子公司委任處理及繳納營業稅時，從中A走100萬元稅款，僅繳納2963元營業稅，遭新北地檢署依業務侵占罪起訴。圖／聯合報系資料照片

侵占 提告

