明年初將退休！大溪分局警官替友洗水塔 突心肌梗塞亡

桃園市政府警察局大溪分局涂姓勤務指揮中心主任原定明年1月準備退休，卻在21日晚間驚傳心肌梗塞不幸離世。消息一出，他的同事們都感到相當震驚與不捨，認為他平時做人熱心，正要開始準備退休人生卻發生憾事，相當難過。

據了解，年約65歲的涂姓主任本身患有三高疾病，21日當天休假，晚間7時許替朋友清洗水塔時突然心肌梗塞發作，倒臥水塔中身亡。平時涂姓主任執勤認真負責，主要負責110報案任務派遣，從警20、30年的他與同事相處融洽，同事直言他相當熱心和樸實，在地方人緣也很好。