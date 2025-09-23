快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

聽新聞
0:00 / 0:00

疑平板遭沒收與家人吵架 五股15歲少年頂樓墜落送醫亡

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市五股區一處社區大樓昨晚8時許突然傳出巨響，住戶查看時發現1名少年躺臥中庭，救護人員發現少年已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。據了解少年疑因不滿平板被沒收與家人發生口角後負氣離家，不料竟墜樓身亡，確切死因仍待相驗釐清。

新北市消防局昨晚8時許獲報，五股區1處社區大樓有民眾墜落受傷。救護人員到場發現1名15歲少年躺臥在中庭已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。據了解，少年疑因不滿平板被沒收與家人發生口角，負氣離家後搭電梯上社區頂樓，不久後就意外墜落。

警方獲報到場拉起封鎖線採證，經調閱監視器畫面後初步排除外力介入，少年確切死因仍待檢警相驗釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

救護人員將少年緊急送醫，但經急救後仍宣告不治。圖為救護車示意圖。圖／報系資料照
救護人員將少年緊急送醫，但經急救後仍宣告不治。圖為救護車示意圖。圖／報系資料照

家人 救護人員

延伸閱讀

力拚全國之先！新北29區完成失智友善社區、明年成立高齡長照處

侯友宜宣布 新北周周喝鮮奶明年2月上路

新北市警察局瑞芳分局第3季治安會報 強化防詐並推新措施

新北市紀錄片獎登上國際舞台 「新北日」感動波士頓觀眾

相關新聞

17歲少年大安海濱樂園溺斃！現場標示不明 判台中市府國賠218萬

17歲王姓少年前年到台中大安區「大安濱海樂園」戲水，在衝浪及風箏衝浪區遭浪捲走溺斃，其父母對主管機關台中市風景區管理所等...

疑平板遭沒收與家人吵架 五股15歲少年頂樓墜落送醫亡

新北市五股區一處社區大樓昨晚8時許突然傳出巨響，住戶查看時發現1名少年躺臥中庭，救護人員發現少年已無呼吸心跳，送醫後仍宣...

板橋養生會館驚傳縱火！惡煞潑汽油搶錢遭拒 點火逃逸

新北市板橋區驚傳縱火搶奪案。1名男子上午11時許至松江街1間足體養生會館先潑灑汽油後，要求店員拿出現金，因店員不從，男子...

影／機車自撞分隔島母子噴飛重摔！她稱「閃車」釀禍 影像卻有出入

盧姓女子昨晚騎乘機車載送10歲兒子，經台北市北投區大度路，衝撞快慢車分隔島後人車噴飛重摔在地，所幸母子僅受擦挫傷，送醫後...

影／清晨上班卻天人永隔 台南女騎士擦撞大貨車遭輾死 丈夫難接受

受強颱樺加沙影響，台南市今天細雨紛紛，消防局上午8時33分獲報，東區大同路二段和中華南路一段交叉路口發生車禍，現場為一輛...

彰化婦騎機車路過故障紅綠燈遭撞身亡 獲縣府94萬國賠

彰化縣福興鄉沿海路五段與144線交叉路口去年發生一起交通事故，造成61歲吳姓婦人不幸身亡，此處號誌為彰化縣府管轄，經彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。