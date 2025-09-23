聽新聞
疑平板遭沒收與家人吵架 五股15歲少年頂樓墜落送醫亡
新北市五股區一處社區大樓昨晚8時許突然傳出巨響，住戶查看時發現1名少年躺臥中庭，救護人員發現少年已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。據了解少年疑因不滿平板被沒收與家人發生口角後負氣離家，不料竟墜樓身亡，確切死因仍待相驗釐清。
新北市消防局昨晚8時許獲報，五股區1處社區大樓有民眾墜落受傷。救護人員到場發現1名15歲少年躺臥在中庭已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。據了解，少年疑因不滿平板被沒收與家人發生口角，負氣離家後搭電梯上社區頂樓，不久後就意外墜落。
警方獲報到場拉起封鎖線採證，經調閱監視器畫面後初步排除外力介入，少年確切死因仍待檢警相驗釐清。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
