疑平板遭沒收與家人吵架 五股15歲少年頂樓墜落送醫亡

新北市消防局昨晚8時許獲報，五股區1處社區大樓有民眾墜落受傷。救護人員到場發現1名15歲少年躺臥在中庭已無呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治。據了解，少年疑因不滿平板被沒收與家人發生口角，負氣離家後搭電梯上社區頂樓，不久後就意外墜落。

警方獲報到場拉起封鎖線採證，經調閱監視器畫面後初步排除外力介入，少年確切死因仍待檢警相驗釐清。