影／機車自撞分隔島母子噴飛重摔！她稱「閃車」釀禍 影像卻有出入

盧姓女子昨晚騎乘機車載送10歲兒子，經台北市北投區大度路，衝撞快慢車分隔島後人車噴飛重摔在地，所幸母子僅受擦挫傷，送醫後皆無大礙，盧女事後稱「閃車」釀禍，但警方初查相關影像未見他車出現，確切肇事原因待進一步調查釐清。

警方調查，46歲盧女昨晚8時許騎車載送10歲兒子，沿北投區大度路慢車道往淡水方向行進，衝撞快慢車分隔島後，人車噴飛至快車道地面，民眾見狀報警處理，救護人員到場後將母子送往振興醫院治療，所幸母子僅受擦挫傷，皆意識清楚無大礙。