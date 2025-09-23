聽新聞
0:00 / 0:00
影／機車自撞分隔島母子噴飛重摔！她稱「閃車」釀禍 影像卻有出入
盧姓女子昨晚騎乘機車載送10歲兒子，經台北市北投區大度路，衝撞快慢車分隔島後人車噴飛重摔在地，所幸母子僅受擦挫傷，送醫後皆無大礙，盧女事後稱「閃車」釀禍，但警方初查相關影像未見他車出現，確切肇事原因待進一步調查釐清。
警方調查，46歲盧女昨晚8時許騎車載送10歲兒子，沿北投區大度路慢車道往淡水方向行進，衝撞快慢車分隔島後，人車噴飛至快車道地面，民眾見狀報警處理，救護人員到場後將母子送往振興醫院治療，所幸母子僅受擦挫傷，皆意識清楚無大礙。
據悉，員警介入後確認，盧女酒測值為0。盧女事後稱，她是因閃避鄰近車輛所以撞上快慢車分隔島，但警方初步調查相關監視器影像及行車紀錄器影像，發現案發時下雨、視線不佳，但盧女車輛旁並無其他車輛並排靠近，將進一步調查釐清確切事故原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言