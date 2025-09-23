快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

影／機車自撞分隔島母子噴飛重摔！她稱「閃車」釀禍 影像卻有出入

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

盧姓女子昨晚騎乘機車載送10歲兒子，經台北市北投區大度路，衝撞快慢車分隔島後人車噴飛重摔在地，所幸母子僅受擦挫傷，送醫後皆無大礙，盧女事後稱「閃車」釀禍，但警方初查相關影像未見他車出現，確切肇事原因待進一步調查釐清。

警方調查，46歲盧女昨晚8時許騎車載送10歲兒子，沿北投區大度路慢車道往淡水方向行進，衝撞快慢車分隔島後，人車噴飛至快車道地面，民眾見狀報警處理，救護人員到場後將母子送往振興醫院治療，所幸母子僅受擦挫傷，皆意識清楚無大礙。

據悉，員警介入後確認，盧女酒測值為0。盧女事後稱，她是因閃避鄰近車輛所以撞上快慢車分隔島，但警方初步調查相關監視器影像及行車紀錄器影像，發現案發時下雨、視線不佳，但盧女車輛旁並無其他車輛並排靠近，將進一步調查釐清確切事故原因。

46歲盧女昨晚8時許騎車載送10歲兒子，沿北投區大度路慢車道往淡水方向行進，衝撞快慢車分隔島後，人車噴飛至快車道地面。記者李隆揆／翻攝
46歲盧女昨晚8時許騎車載送10歲兒子，沿北投區大度路慢車道往淡水方向行進，衝撞快慢車分隔島後，人車噴飛至快車道地面。記者李隆揆／翻攝

車道 北投

相關新聞

17歲少年大安海濱樂園溺斃！現場標示不明 判台中市府國賠218萬

17歲王姓少年前年到台中大安區「大安濱海樂園」戲水，在衝浪及風箏衝浪區遭浪捲走溺斃，其父母對主管機關台中市風景區管理所等...

疑平板遭沒收與家人吵架 五股15歲少年頂樓墜落送醫亡

新北市五股區一處社區大樓昨晚8時許突然傳出巨響，住戶查看時發現1名少年躺臥中庭，救護人員發現少年已無呼吸心跳，送醫後仍宣...

板橋養生會館驚傳縱火！惡煞潑汽油搶錢遭拒 點火逃逸

新北市板橋區驚傳縱火搶奪案。1名男子上午11時許至松江街1間足體養生會館先潑灑汽油後，要求店員拿出現金，因店員不從，男子...

影／機車自撞分隔島母子噴飛重摔！她稱「閃車」釀禍 影像卻有出入

盧姓女子昨晚騎乘機車載送10歲兒子，經台北市北投區大度路，衝撞快慢車分隔島後人車噴飛重摔在地，所幸母子僅受擦挫傷，送醫後...

影／清晨上班卻天人永隔 台南女騎士擦撞大貨車遭輾死 丈夫難接受

受強颱樺加沙影響，台南市今天細雨紛紛，消防局上午8時33分獲報，東區大同路二段和中華南路一段交叉路口發生車禍，現場為一輛...

彰化婦騎機車路過故障紅綠燈遭撞身亡 獲縣府94萬國賠

彰化縣福興鄉沿海路五段與144線交叉路口去年發生一起交通事故，造成61歲吳姓婦人不幸身亡，此處號誌為彰化縣府管轄，經彰化...

