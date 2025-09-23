聽新聞
0:00 / 0:00
影／清晨上班卻天人永隔 台南女騎士擦撞大貨車遭輾死 丈夫難接受
受強颱樺加沙影響，台南市今天細雨紛紛，消防局上午8時33分獲報，東區大同路二段和中華南路一段交叉路口發生車禍，現場為一輛貨車與一輛機車不明原因發生擦撞，49歲林姓女騎士當場頭部重創，林女丈夫表示，妻子只是去上班，沒想到就此天人永隔，無法接受。
據了解，肇事司機為43歲蔡姓男子，今天上午由公司派遣，原本要去北區載運貨物，卻與女騎士擦撞，林女人車倒地；救護人員抵達時，林女已明顯死亡，未送醫，後續交由轄區第一警分局員警與交通分隊處理。
依據對向駕駛行車記錄器顯示，當時現場路面潮濕，林女與蔡在綠燈號誌亮起後，原本都直行要上陸橋，卻疑似在上陸橋過程發生擦撞；林女倒地後，遭大貨車輾過。
蔡在得知發生車禍，停車留在現場，目前已被警方帶回交通分隊製作筆錄；警方聯絡林女的丈夫，對方表示妻子正要去上班，無法接受突然就發生憾事，天人永隔，隨後也將前往交通分隊瞭解事發經過。詳細肇事原因，尚待警方調閱大貨車的行車記錄器，調查釐清。
第一分局提醒，大車駕駛應注意視線死角，善用行車視野輔助系統，觀察四周人、車動態，並呼籲其他用路人遠離大車，確保本身安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言