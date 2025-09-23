快訊

影／清晨上班卻天人永隔 台南女騎士擦撞大貨車遭輾死 丈夫難接受

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

受強颱樺加沙影響，台南市今天細雨紛紛，消防局上午8時33分獲報，東區大同路二段和中華南路一段交叉路口發生車禍，現場為一輛貨車與一輛機車不明原因發生擦撞，49歲林姓女騎士當場頭部重創，林女丈夫表示，妻子只是去上班，沒想到就此天人永隔，無法接受。

據了解，肇事司機為43歲蔡姓男子，今天上午由公司派遣，原本要去北區載運貨物，卻與女騎士擦撞，林女人車倒地；救護人員抵達時，林女已明顯死亡，未送醫，後續交由轄區第一警分局員警與交通分隊處理。

依據對向駕駛行車記錄器顯示，當時現場路面潮濕，林女與蔡在綠燈號誌亮起後，原本都直行要上陸橋，卻疑似在上陸橋過程發生擦撞；林女倒地後，遭大貨車輾過。

蔡在得知發生車禍，停車留在現場，目前已被警方帶回交通分隊製作筆錄；警方聯絡林女的丈夫，對方表示妻子正要去上班，無法接受突然就發生憾事，天人永隔，隨後也將前往交通分隊瞭解事發經過。詳細肇事原因，尚待警方調閱大貨車的行車記錄器，調查釐清。

第一分局提醒，大車駕駛應注意視線死角，善用行車視野輔助系統，觀察四周人、車動態，並呼籲其他用路人遠離大車，確保本身安全。

台南市東區一輛貨車與一輛機車不明原因發生擦撞交通事故，49歲林姓女騎士當場頭部重創死亡。記者袁志豪／翻攝
台南市東區一輛貨車與一輛機車不明原因發生擦撞交通事故，49歲林姓女騎士當場頭部重創死亡。記者袁志豪／翻攝
台南市東區一輛貨車與一輛機車不明原因發生擦撞交通事故，49歲林姓女騎士當場頭部重創死亡。記者袁志豪／翻攝
台南市東區一輛貨車與一輛機車不明原因發生擦撞交通事故，49歲林姓女騎士當場頭部重創死亡。記者袁志豪／翻攝

