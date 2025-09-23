快訊

彰化婦騎機車路過故障紅綠燈遭撞身亡 獲縣府94萬國賠

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣福興鄉沿海路五段與144線交叉路口去年發生一起交通事故，造成61歲吳姓婦人不幸身亡，此處號誌為彰化縣府管轄，經彰化縣國家賠償審議委員會審查相關資料，確認彰化縣府應負賠償責任，今年9月已與家屬協議支付國家賠償金94萬元。

警方調查，去年6月1日清晨5點40分，吳婦騎乘機車從鹿港返回福興家中，行經沿海路五段與144線交叉路口時，當時紅綠燈號誌未亮，她繼續行駛，與號誌綠燈直行的一輛小貨車發生碰撞，婦人倒地送醫，但急救後仍不治。警方勘驗監視器，發現事故前後約10分鐘，此路口的紅綠燈確實完全未亮，而在調查後小貨車司機未遭起訴。

彰化縣府行政處指出，家屬於今年4月提出國賠申請，縣府依程序查驗事故監視器及相關資料，送國家賠償審議委員會審查，確認縣府應負賠償責任。審查過程依據彰化縣國家賠償事件賠償計算基準及相關處理要點，綜合考量申請人身份、經濟狀況及所受損害程度，並扣除與有過失的部分，最終雙方協議賠償金額為94萬元。

彰化縣議員凃淑媚表示，吳婦的丈夫在妻子過世之後曾與她通電話詢問關於尋求國賠的可能，但他後來自己也因病過世，為完成生前心願，她透過村長協助吳婦子女提出申請，今年9月初縣府已完成撥款，雖無法挽回生命，但對家屬而言是一分慰藉，也讓逝者的權益獲得部分補償。

彰化縣府交通處指出，當天6點左右接獲號誌故障通報，廠商10點多到場檢查，比合約規定期限還要快完成處理，且檢修過程未發現異常，沒更換任何零件即可正常運作。

交通處說，民眾對紅綠燈號誌故障的敏感度較高，通常都會及時收到通報，考量到整體效率，紅綠燈通常不會有24小時人員巡檢，但規定必須在通報24小時內初步處理，72小時內完成檢修；未來希望縮短時處理時間，必免號誌故障空窗太久。

彰化縣福興鄉沿海路五段與線道144線交叉路口去年因紅綠燈號誌故障，造成61歲吳姓婦人不幸身亡。圖／讀者提供
彰化縣福興鄉沿海路五段與線道144線交叉路口去年因紅綠燈號誌故障，造成61歲吳姓婦人不幸身亡。圖／讀者提供
彰化縣福興鄉沿海路五段與線道144線交叉路口去年因紅綠燈號誌故障，造成61歲吳姓婦人不幸身亡。圖／讀者提供
彰化縣福興鄉沿海路五段與線道144線交叉路口去年因紅綠燈號誌故障，造成61歲吳姓婦人不幸身亡。圖／讀者提供

紅綠燈 交通事故

