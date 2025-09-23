17歲少年大安海濱樂園溺斃！現場標示不明 判台中市府國賠218萬
17歲王姓少年前年到台中大安區「大安濱海樂園」戲水，在衝浪及風箏衝浪區遭浪捲走溺斃，其父母對主管機關台中市風景區管理所等求償200多萬元；法院發現，現場雖有告示但僅座標、經緯度，一般人「根本看不出邊界」，無適當的戲水範圍標示，判國賠218萬元，可上訴。
王的父母主張，兒子2023年6月3日和朋友到大安區「大安濱海樂園」海水浴場戲水，王下午4點多溺水失蹤，直到5日清晨5點遺體才在附近南園沙灘被發現。
王的父母認為，台中市風景區管理所是大安濱海樂園的管理機關，其多次向新聞媒體稱，樂園是台中市府公告開放水域遊憩海域，有聘請退役蛙人的合格救生員進駐，平日有2名蛙人救生員在場，假日增加至4名。
父母說，兒子當時進入樂園「衝浪及風箏衝浪區」，並非在禁止水域遊憩活動範圍，且現場也無適當的警告、標示，2名救生員沒確實近巡邏、警戒勸離及沙灘救生哨等工作，顯有過失，對台中市風景區管理所，負責管理的台中市海龍海上救生協會及2名救生員，提告求償218萬多元。
台中市風景區管理所抗辯稱，現場、網站上均有警告標示，管理無疏失，王姓少年在「衝浪及風箏衝浪區」戲水，而非在「沙灘戲水區」內，違反水域遊憩活動管理辦法規定；台中市海龍海上救生協會及2名救生員認為，王姓少年不依告示強行犯險，超過範圍500公尺，已非在戒護區範圍。
台中地院查，現場雖設有「沙灘戲水區」、「衝浪區風箏衝浪區」及「禁止水域遊憩活動範圍」的座標點、橫縱座標與經緯度，但需儀器測量非一般人肉眼能看出，若無另為醒目標示，遊客根本看不出區域位置、邊界，周邊海中也僅插著零散幾根竹竿，遊客看不出戲水範圍，管理有欠缺。
中院並根據父母求償喪葬、扶養費及精神撫慰金等，認為求償有理由，判台中市風景區管理所一共應給付王的父母218萬3930元；另認定台中市海龍海上救生協會、2名救生員無過失，該部分駁回。
