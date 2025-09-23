台北美容美髮工會理事兄妹侵占勞健保費、健保補助逾3百萬 檢起訴求刑

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市美髮美容技術指導員職業工會前理事長陳廣生，涉與擔任理事的子女陳威成、陳卉瑜長期挪用工會代收的會員勞健保費322萬元，用來買賣股票，又詐補助款26萬餘元。台北地檢署今依詐欺等罪嫌起訴陳威成、陳卉瑜，及每晚和陳廣生談論買股票、提供帳戶的女兒陳思惠，具體求刑1年至4年不等徒刑，陳廣生去年11月死亡不起訴。

陳廣生1991年間成立台北市美髮美容技術指導員職業工會，擔任理事長，子女分別擔任理事，陳威成從2012年任職迄今，陳卉瑜任從2012年任職至2023年底，250餘名會員透過工會代收代付投保勞健保。

起訴指出，陳廣生涉借用女兒陳思惠證券帳戶，挪用工會代收的勞健保費申購股票，並指示陳威成、陳卉瑜領出工會帳戶的現金，存入陳思惠帳戶，侵占勞健保費用，部分轉為定存轉利息或做其他花用。

陳威成、陳廣生擔心財務缺口被發現，明知87名會員沒有欠繳健保費，從2021年1月至2024年6月間，涉登載不實87名會員欠繳單向健保署申報每人17.5元補助款，共詐得26萬4564元。

檢方追查，工會2023年10月起無力繳納會員健保費用，2024年7月起無力繳勞保費用，健保署回溯清查發現87人不實列入欠繳名單，其中會員11人報案。檢方統計，2021年1月至今年3月15止，工會侵占代收會員繳納勞健保費322萬7727元，其中45萬是陳卉瑜、陳廣生共同所為，健保署經行政執行追回97萬7435元，尚餘206萬4856元。

檢方認為，陳威成、陳卉瑜對父親陳廣生長期挪用會員的勞健保費知之甚，陳思惠也知父親挪用款項買賣股票，每晚和父親討論股票變相助長業務侵佔犯行，所為造成逾260勞工積欠勞健保費用，影響勞保請領給付、勞保年資中斷及健保就醫權益，3人互推諉卸責導致會員求助無門，陳思慧還指示陳威成稱「不知道金流」，依業務侵占、詐欺取財等罪，分別求處3人4年、2年6月、1年徒刑。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
健保署 勞保費 帳戶

