機警的店員察覺異狀，通報大園警分局員警到場勸說，及時攔阻詐騙。圖：讀者提供

桃園市大園區一名67歲賴姓婦人是中國男星于龍的忠實影迷，她日前在臉書上加入于龍粉絲團，但卻因此遭到假冒的粉絲團小編詐騙，對方聲稱若想要與偶像互動，就要花13萬元買蘋果點數卡，婦人不疑有他，昨(22)日下午14時許前往超商準備購買點數，所幸機警的店員察覺異狀，通報大園警分局員警到場勸說，及時攔阻詐騙。

387510 0
大園派出所員警以實際的新聞案例向婦人勸說，她因此恍然大悟遭到詐騙。圖：讀者提供

大園派出所表示，昨日下午接獲超商店員報案，有一名婦人購買13萬元的蘋果點數卡，並要店員幫忙刮開序號拍照，店員覺得有異，懷疑婦人可能是遭到詐騙，於是通報警方到場關心。員警獲報前往了解，得知婦人是在臉書上加入于龍台灣粉絲團，後續有一名自稱粉絲團小編的帳號與她聯繫，表示只要購買13萬元的蘋果點數卡並拍序號回傳，就可以與偶像進一步互動，婦人覺得機會難得、相當心動，未詳加查證便掉入陷阱。

大園派出所進一步提到，員警一聽就知道這是詐騙，隨即以實際的新聞案例向婦人勸說，她因此恍然大悟遭到詐騙。並非常感謝警方熱心幫忙守住她的積蓄。

警方呼籲，網路上身分極易偽造，應多加查證真實性，若發現對方提及金錢相關訊息，千萬不要輕易相信，若有疑問可撥打165反詐騙電話或至派出所諮詢。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園婦為與中國男星于龍互動 13萬辛苦錢險遭詐

