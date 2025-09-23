復興區的霞雲國小為教育部防災校園進階推廣案學校，結合在地特色與霞雲里辦公室、優霞雲文化健康站、霞雲派出所等，擴大建立防災夥伴關係，共同推動「國家防災日」。圖：教育局提供

桃園市教育局持續推動防災教育，協助各校將防災觀念與準備融入校園日常。位於復興區的霞雲國小為教育部防災校園進階推廣案學校，結合在地特色與霞雲里辦公室、優霞雲文化健康站、霞雲派出所等，擴大建立防災夥伴關係，共同推動「國家防災日」，宣導親師生與民眾加強地震等平時防災準備，以確保自身安全，落實震災準備及應變。

霞雲里里長洪明德指出，復興區位於高致災的潛勢災害區，學校同時也是霞雲里發生災害的疏散撤離集結點；而避難收容處所則由霞雲社區活動中心開設，在里民需要緊急照護時，提供災時救助民生物資、災後協助復原救助。平時則透過強化各項防災需知，持續提升民眾防災素養。

演練緊急搜救與傷患救助。圖：教育局提供

霞雲國小校長羅幼蓮表示，藉由國家防災日，學校推廣正確的地震防災知識與緊急避難應變能力，並鼓勵學生與家人共同討論與參與，透過實際演練，落實防災準備，才能在災害來臨時降低傷害，守護生命財產安全。

霞雲國小表示，學校不僅是部落生活、文化的中心，更是學校、社區及社會教育的學習場域。為建立親師生及里民正確防災知識、加強防災教育及提升親師生的災害應變能力，平日即將防災教育課程深耕於教學之中。

教育局提到，透過社區化、在地化防災避難實地演練，霞雲國小持續提升師生與社區民眾防災意識及面臨災害時的自救、互救能力，完備全民防災，建立強韌的防災體系，促進社區災害風險意識普及，並強化公共安全及減災能力，落實平時減災、災時應變及災後復原等災害防救工作。教育局也期許持續深化跨校、跨區及跨社區的合作網絡，讓防災融入日常生活，打造更安全、更有韌性的城市。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園教育局攜手社區 強化霞雲國小親師生防災觀念