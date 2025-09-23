快訊

台東白守蓮2男颱風期間闖公告管制區觀浪 海巡開單舉發

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東2名男子在海陸颱風警報尚未解除前，到成功鎮白守蓮海邊疑似觀浪，海巡人員發現後仍不聽勸離，依違反災害防救法所列規範，逕行開立舉發單，後續將函送縣府裁處。

第13岸巡隊表示，今天早上7點多，新港安檢所及第一機動巡邏站人員執行岸際勸離勤務時，在白守蓮一帶發現2名男子疑似觀浪，違反規定立即前往勸離，但2人不聽勸告。

第13岸巡隊強調，2人無視劃定公告管制區包括海域、港口、海岸、山區及各溪流區域範圍為颱風期間管制區，非持有通行證件，不得進入規定，仍進入海岸管制區。

依規定由巡邏人員向2人告知此行為已違反災害防救法所列規範，並逕行開立舉發單，後續將函送縣府裁處。

第13岸巡隊呼籲颱風期間縣市政府發布劃定公告管制區，未經許可進入管制區域，將依法開立舉發單並函送縣政府裁處，依災害防救法第55條可裁罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

台東2名男子在海陸颱風警報尚未解除前，到成功鎮白守蓮海邊疑似觀浪，海巡人員發現後仍不聽勸離，依違反災害防救法所列規範，逕行開立舉發單。圖／第13岸巡隊提供
颱風 成功 安檢

