台中老翁騎電動輔助車迷途7小時 女警幫騎回家網友稱暖心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷路，在快車道緩慢騎很危險，民眾發現報案，員警到場協助，問清老翁住處後，女警幫騎電輔車回家時，正好當地里長和居民看到此景都拍手叫好，網友更稱讚員警暖心助人行為。

台中市梧棲區86歲獨居王姓老翁本月18日上午9時，騎電動輔助車出門，要到梧棲區某長照會館，不料，因記錯方向找不到路，越騎越遠，一路走走停停，從上午騎到下午4時，竟離家約5公里外，已到沙鹿區中山路段。

老翁不知不覺騎在快車道上，不知所措，熱心民眾看到，報警請求協助，並將老翁攔下協助停於路邊安全處。

中市清水警分局光華所所長吳嘉瑋、警員陳楷淇獲報趕到現場，老翁表示，他早上要騎去梧棲區某老人會館，繞了很久找不到，詢問路人，指引往這方向，也不知道這地方是哪裡，警方告知這是沙鹿區，經老翁提供姓名、年籍並自稱住在梧棲區下寮里長家附近，警方聯繫里長許福順確認無誤，當時下雨，考量老翁獨居子女不在身邊，由所長開車載老翁回住處，女警騎著電動輔助車歷經40分鐘緩緩到達，梧棲區下寮里長及在場里民都為女警都拍手叫好，感謝警方及熱心民眾的幫忙。

民眾將警方善舉貼文於臉書社群，許多網友紛紛按讚留言，「有看到騎車女警、暖心」、「認真的所長服務到家」。

台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷途快車道，女警騎回家，網友留言說「暖心」。圖／警方提供
台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷途快車道，女警騎回家，網友留言說「暖心」。圖／警方提供
台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷途快車道，女警幫騎回家，網友留言說「暖心」。圖／警方提供
台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷途快車道，女警幫騎回家，網友留言說「暖心」。圖／警方提供

相關新聞

影／疑從便道竄出！8旬婦晨運返家遭內灣線火車撞擊慘死

知名觀光路線台鐵內灣線今天清晨發生死亡事故！一名84歲周姓婦人清晨5時26分運動完返家途中，從便道行經內灣線合興-九讚頭...

樺加沙颱風狂閃電！花蓮鐵皮工廠疑遭雷劈出大火 3人嗆傷送醫

受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮從昨天晚上開始下起間歇豪大雨，今天上午市區一度閃電打雷，吉安鄉東海十街1處鐵皮工廠疑似被雷...

樺加沙颱風影響 北市信義區路樹倒塌壓5輛機車

受樺加沙颱風影響，北部風雨明顯，台北市消防局今上午8時許獲報，信義區和平東路3段631巷一棵路樹倒塌，消防隊到場檢視，路...

台東白守蓮2男颱風期間闖公告管制區觀浪 海巡開單舉發

台東2名男子在海陸颱風警報尚未解除前，到成功鎮白守蓮海邊疑似觀浪，海巡人員發現後仍不聽勸離，依違反災害防救法所列規範，逕...

台中老翁騎電動輔助車迷途7小時 女警幫騎回家網友稱暖心

台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷路，在快車道緩慢騎很危險，民眾發現報案，員警到場協助，問清老翁住處後，女警幫騎電輔車回家...

陸船颱風夜頂10級風浪越界捕魚 海巡強勢出動驅離

強颱「樺加沙」來勢洶洶，金馬澎海域風力一度達陣風10級、浪高3到4公尺，海象險惡，國籍漁船早已提前返港避風，海巡署金馬澎...

