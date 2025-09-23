台中老翁騎電動輔助車迷途7小時 女警幫騎回家網友稱暖心

台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷路，在快車道緩慢騎很危險，民眾發現報案，員警到場協助，問清老翁住處後，女警幫騎電輔車回家時，正好當地里長和居民看到此景都拍手叫好，網友更稱讚員警暖心助人行為。

台中市梧棲區86歲獨居王姓老翁本月18日上午9時，騎電動輔助車出門，要到梧棲區某長照會館，不料，因記錯方向找不到路，越騎越遠，一路走走停停，從上午騎到下午4時，竟離家約5公里外，已到沙鹿區中山路段。

老翁不知不覺騎在快車道上，不知所措，熱心民眾看到，報警請求協助，並將老翁攔下協助停於路邊安全處。

中市清水警分局光華所所長吳嘉瑋、警員陳楷淇獲報趕到現場，老翁表示，他早上要騎去梧棲區某老人會館，繞了很久找不到，詢問路人，指引往這方向，也不知道這地方是哪裡，警方告知這是沙鹿區，經老翁提供姓名、年籍並自稱住在梧棲區下寮里長家附近，警方聯繫里長許福順確認無誤，當時下雨，考量老翁獨居子女不在身邊，由所長開車載老翁回住處，女警騎著電動輔助車歷經40分鐘緩緩到達，梧棲區下寮里長及在場里民都為女警都拍手叫好，感謝警方及熱心民眾的幫忙。