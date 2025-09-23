快訊

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

陸船颱風夜頂10級風浪越界捕魚 海巡強勢出動驅離

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

強颱「樺加沙」來勢洶洶，金馬澎海域風力一度達陣風10級、浪高3到4公尺，海象險惡，國籍漁船早已提前返港避風，海巡署金馬澎分署第12巡防區昨日除偵獲商貨輪滯留料羅外海，也發現疑似中國大陸漁船越界，金門海巡隊遂於晚間派遣PP-10081艇頂風逆浪前往驅離。

金馬澎分署表示，有關媒體報導陸籍漁船越界金門捕魚一事，海巡署均在監控掌握中，金門海域受颱風外圍環流影響，海面風力達陣風10級，浪高3至4公尺，海象十分惡劣，但為嚇阻中國大陸漁船越界作業及商貨輪違規滯留，金門海巡隊PP-10081昨日夜晚21時50分頂著10級風浪出港，在金門母嶼東南方海域冒著惡劣海象總共驅離10艘陸籍船舶。

中國大陸漁船在颱風夜冒險作業，不僅將自己置於高度危險之中，若發生意外，也增加救援難度及救難人員安全風險，金馬澎分署對此表達強烈譴責， 並將持續於海象許可或颱風過境後，強勢取締越界作業或違規滯留船舶，以維護我國海洋權益及海域治安。

海巡署金馬澎分署第十二巡防區昨日晚間頂著10級風浪出海驅離中國大陸的越界捕魚漁船。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二巡防區昨日晚間頂著10級風浪出海驅離中國大陸的越界捕魚漁船。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二巡防區昨日晚間頂著10級風浪出海驅離中國大陸的越界捕魚漁船，圖為監視器拍到的巨浪拍打到船上的險況。圖／金門海巡隊提供
海巡署金馬澎分署第十二巡防區昨日晚間頂著10級風浪出海驅離中國大陸的越界捕魚漁船，圖為監視器拍到的巨浪拍打到船上的險況。圖／金門海巡隊提供
強颱「樺加沙」來勢洶洶，海巡署金馬澎分署第十二巡防區昨日除偵獲商貨輪滯留料羅外海，也發現疑似中國大陸漁船越界，金門海巡隊遂於晚間派遣PP-10081艇頂風逆浪前往驅離。圖／金門海巡隊提供
強颱「樺加沙」來勢洶洶，海巡署金馬澎分署第十二巡防區昨日除偵獲商貨輪滯留料羅外海，也發現疑似中國大陸漁船越界，金門海巡隊遂於晚間派遣PP-10081艇頂風逆浪前往驅離。圖／金門海巡隊提供

海巡署 金門

延伸閱讀

樺加沙颱風來襲！立榮明取消嘉義-金門、松山-花蓮往返航班

樺加沙颱風襲台...嘉縣公告沿海、漁港警戒區 擅闖最高罰25萬元

強颱樺加沙影響 金門2件樹木倒伏縣府籲防颱

影／海巡公海攔截市價15億海洛英、大麻 陸籍船長竟懸掛我國國旗

相關新聞

影／疑從便道竄出！8旬婦晨運返家遭內灣線火車撞擊慘死

知名觀光路線台鐵內灣線今天清晨發生死亡事故！一名84歲周姓婦人清晨5時26分運動完返家途中，從便道行經內灣線合興-九讚頭...

樺加沙颱風狂閃電！花蓮鐵皮工廠疑遭雷劈出大火 3人嗆傷送醫

受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮從昨天晚上開始下起間歇豪大雨，今天上午市區一度閃電打雷，吉安鄉東海十街1處鐵皮工廠疑似被雷...

樺加沙颱風影響 北市信義區路樹倒塌壓5輛機車

受樺加沙颱風影響，北部風雨明顯，台北市消防局今上午8時許獲報，信義區和平東路3段631巷一棵路樹倒塌，消防隊到場檢視，路...

台東白守蓮2男颱風期間闖公告管制區觀浪 海巡開單舉發

台東2名男子在海陸颱風警報尚未解除前，到成功鎮白守蓮海邊疑似觀浪，海巡人員發現後仍不聽勸離，依違反災害防救法所列規範，逕...

台中老翁騎電動輔助車迷途7小時 女警幫騎回家網友稱暖心

台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷路，在快車道緩慢騎很危險，民眾發現報案，員警到場協助，問清老翁住處後，女警幫騎電輔車回家...

陸船颱風夜頂10級風浪越界捕魚 海巡強勢出動驅離

強颱「樺加沙」來勢洶洶，金馬澎海域風力一度達陣風10級、浪高3到4公尺，海象險惡，國籍漁船早已提前返港避風，海巡署金馬澎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。