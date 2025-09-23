陸船颱風夜頂10級風浪越界捕魚 海巡強勢出動驅離

強颱「樺加沙」來勢洶洶，金馬澎海域風力一度達陣風10級、浪高3到4公尺，海象險惡，國籍漁船早已提前返港避風，海巡署金馬澎分署第12巡防區昨日除偵獲商貨輪滯留料羅外海，也發現疑似中國大陸漁船越界，金門海巡隊遂於晚間派遣PP-10081艇頂風逆浪前往驅離。

金馬澎分署表示，有關媒體報導陸籍漁船越界金門捕魚一事，海巡署均在監控掌握中，金門海域受颱風外圍環流影響，海面風力達陣風10級，浪高3至4公尺，海象十分惡劣，但為嚇阻中國大陸漁船越界作業及商貨輪違規滯留，金門海巡隊PP-10081昨日夜晚21時50分頂著10級風浪出港，在金門母嶼東南方海域冒著惡劣海象總共驅離10艘陸籍船舶。