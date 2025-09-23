影／疑從便道竄出！8旬婦晨運返家遭內灣線火車撞擊慘死

知名觀光路線台鐵內灣線今天清晨發生死亡事故！一名84歲周姓婦人清晨5時26分運動完返家途中，從便道行經內灣線合興-九讚頭間鐵軌時，與台鐵1801次區間車發生碰撞，消防局獲報後立即派員到場將人送醫，周婦到院前已經沒有生命跡象，6時34分宣告不治。

新竹縣消防局表示，派遣橫山91、1車2人前往搶救並通知鐵路警察。經座標定位地點為中豐路二段167號路旁的鐵軌，5點58分場救護人員回報患者OHCA（到院前心肺功能停止），經救護人員緊急處置後由橫山91送往竹東榮民醫院急救。

由於現場未有監視器可調閱，警方已向台鐵機務段申請1801次區間車行車記錄器釐清案情，後續報請新竹地檢署相驗。