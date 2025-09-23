快訊

拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

影／疑從便道竄出！8旬婦晨運返家遭內灣線火車撞擊慘死

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

知名觀光路線台鐵內灣線今天清晨發生死亡事故！一名84歲周姓婦人清晨5時26分運動完返家途中，從便道行經內灣線合興-九讚頭間鐵軌時，與台鐵1801次區間車發生碰撞，消防局獲報後立即派員到場將人送醫，周婦到院前已經沒有生命跡象，6時34分宣告不治。

新竹縣消防局表示，派遣橫山91、1車2人前往搶救並通知鐵路警察。經座標定位地點為中豐路二段167號路旁的鐵軌，5點58分場救護人員回報患者OHCA（到院前心肺功能停止），經救護人員緊急處置後由橫山91送往竹東榮民醫院急救。

由於現場未有監視器可調閱，警方已向台鐵機務段申請1801次區間車行車記錄器釐清案情，後續報請新竹地檢署相驗。

台鐵說明，今天內灣線合興-九讚頭間（K22+600)，因有民眾侵入路線遭第1801次區間車撞及，造成九讚頭-內灣間路線不通。傷者由119送往竹東榮民醫院，現場經鐵路警察蒐證完畢後，第1801次於6點35分放行，路線皆已恢復正常行駛。

一名84歲周姓婦人清晨5時26分運動完返家途中，從便道行經內灣線合興-九讚頭間鐵軌時，與台鐵1801次區間車發生碰撞倒地，救護員到場急救。記者郭政芬／翻攝
一名84歲周姓婦人清晨5時26分運動完返家途中，從便道行經內灣線合興-九讚頭間鐵軌時，與台鐵1801次區間車發生碰撞倒地，救護員到場急救。記者郭政芬／翻攝

內灣 台鐵 新竹

延伸閱讀

上週才修復通車 花蓮高寮便道、崙天便道又沖毀

樺加沙颱風豪雨來襲 花蓮4處道路預警性封閉

颱風樺加沙影響 花蓮高寮便道、崙天便道預警性封閉

花蓮崙天便道提早開放、明里便道趕進度 農民秋收運輸更安心

相關新聞

影／疑從便道竄出！8旬婦晨運返家遭內灣線火車撞擊慘死

知名觀光路線台鐵內灣線今天清晨發生死亡事故！一名84歲周姓婦人清晨5時26分運動完返家途中，從便道行經內灣線合興-九讚頭...

樺加沙颱風狂閃電！花蓮鐵皮工廠疑遭雷劈出大火 3人嗆傷送醫

受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮從昨天晚上開始下起間歇豪大雨，今天上午市區一度閃電打雷，吉安鄉東海十街1處鐵皮工廠疑似被雷...

樺加沙颱風影響 北市信義區路樹倒塌壓5輛機車

受樺加沙颱風影響，北部風雨明顯，台北市消防局今上午8時許獲報，信義區和平東路3段631巷一棵路樹倒塌，消防隊到場檢視，路...

台東白守蓮2男颱風期間闖公告管制區觀浪 海巡開單舉發

台東2名男子在海陸颱風警報尚未解除前，到成功鎮白守蓮海邊疑似觀浪，海巡人員發現後仍不聽勸離，依違反災害防救法所列規範，逕...

台中老翁騎電動輔助車迷途7小時 女警幫騎回家網友稱暖心

台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷路，在快車道緩慢騎很危險，民眾發現報案，員警到場協助，問清老翁住處後，女警幫騎電輔車回家...

陸船颱風夜頂10級風浪越界捕魚 海巡強勢出動驅離

強颱「樺加沙」來勢洶洶，金馬澎海域風力一度達陣風10級、浪高3到4公尺，海象險惡，國籍漁船早已提前返港避風，海巡署金馬澎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。