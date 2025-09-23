快訊

小黃深夜突拋錨卡路中 桃警合力推車助脫困

桃園電子報／ 桃園電子報

2307256 0
員警協助合力將車子推至路旁安全處等待拖吊。圖：警方提供

桃園警分局武陵派出所巡佐陳子捷及警李治緯今(23)日0時40分許巡邏時，在春日路往八德方向近路口的車道上，發現一輛計程車拋錨在路中間，立即上前關懷詢問，並協助合力將車子推至安全處。

據悉，駕駛李先生表示經初步檢查應該是變速箱損壞導致車輛拋錨，已經通知拖吊車但無法立即趕來，雖然有熱心民眾幫忙，但是兩個人實在推不動車輛，只能乾著急。因為正值深夜時分，車輛速度都很快，員警擔心引發交通事故，立即將警車停放在後方警示，並協助合力將車子推至路旁安全處等待拖吊。

2307254 0
員警協助合力將車子推至路旁安全處等待拖吊。圖：警方提供

員警一人協助推車，另一人分工幫忙指揮疏導車流，很快便順利排除交通障礙，李先生對於員警的及時協助表示萬分感謝。

本文章來自《桃園電子報》。原文：小黃深夜突拋錨卡路中 桃警合力推車助脫困

桃園 推車 交通事故

