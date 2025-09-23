快訊

大轉彎！政院決定普發一萬不設「不領取」選項 原因曝光

柯文哲案最難搞證人！李文娟暴哭嫌檢調太凶 拒答30個以上問題

最新傷勢曝！成功嶺新兵打靶「左眼球粉碎」 漏夜搶救輸80袋血命危

聽新聞
0:00 / 0:00

國1特斯拉駕駛撞護欄站路肩等救援 連遭2車追撞小腿骨折

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

35歲王男今晨6時開車行經國1高架南向35.6公里處時，疑天雨路滑失控撞護欄停在外側車道等救援時，先遭31歲顧男開車追撞、1分鐘後45歲黃男駕駛小貨車又推撞2車，站在路肩的王男遭撞左小腿骨折，3名駕駛均無酒駕，確切肇事原因仍待釐清。

國道警察局第一大隊今天上午6時39分接獲通報，國道1號高架南向35.6公里泰山路段有3輛車事故，國道警立刻調派巡邏車前往處理，並同步通知119派救護車。警員到場發現有1名駕駛受傷，所幸意識清楚送醫後已無大礙。

據了解受傷的35歲的王男駕駛藍色特斯拉轎車行經該處時，疑似因天雨路滑操作不當自撞護欄，當王男將車輛停於外側車道等待拖吊救援，後方31歲顧男駕駛轎車行經疑似未注意車前狀況先追撞王男車輛，約1分鐘後45歲黃男駕駛小貨車也疑似未注意車前狀況，追推撞顧男及王男車輛。當時站在外側路肩等待救援的王男遭小貨車撞擊造成左腳小腿骨折，送往台北馬偕醫院急救後已無生命危險，3名駕駛經酒測均無酒精反應，確切肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警呼籲駕駛人開車應隨時注意前方動態，汽車發生事故車輛尚能行駛，應立即開啟雙黃警示燈，車輛盡速移至安全處所，若有人員傷亡或車輛無法行駛情形，所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所、面向來車沿護欄外或內外路肩（建議穿反光背心）至車後方100公尺處擺放車輛故障標誌、利用高速公路1968App警政報案功能或撥打110報案。面對來車全程注意安全，防止二次事故發生，以共同維護行車安全。

王男駕駛藍色特斯拉自撞護欄，接著又被轎車及小貨車追撞。記者黃子騰／翻攝
王男駕駛藍色特斯拉自撞護欄，接著又被轎車及小貨車追撞。記者黃子騰／翻攝
王男自撞護欄後站在路肩等救援，不料卻遭後方來車追撞小腿骨折，雨傘遺落在路面。記者黃子騰／翻攝
王男自撞護欄後站在路肩等救援，不料卻遭後方來車追撞小腿骨折，雨傘遺落在路面。記者黃子騰／翻攝

國道 車道

延伸閱讀

日產新自駕系統 槓特斯拉

台指期 利多簇擁

投資要分流「短線靈活、長線致勝」！Mike：這個報酬更勝頻繁進出

自駕計程車風潮正熱 科技大咖卡位引爆話題

相關新聞

影／疑從便道竄出！8旬婦晨運返家遭內灣線火車撞擊慘死

知名觀光路線台鐵內灣線今天清晨發生死亡事故！一名84歲周姓婦人清晨5時26分運動完返家途中，從便道行經內灣線合興-九讚頭...

樺加沙颱風狂閃電！花蓮鐵皮工廠疑遭雷劈出大火 3人嗆傷送醫

受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮從昨天晚上開始下起間歇豪大雨，今天上午市區一度閃電打雷，吉安鄉東海十街1處鐵皮工廠疑似被雷...

樺加沙颱風影響 北市信義區路樹倒塌壓5輛機車

受樺加沙颱風影響，北部風雨明顯，台北市消防局今上午8時許獲報，信義區和平東路3段631巷一棵路樹倒塌，消防隊到場檢視，路...

台東白守蓮2男颱風期間闖公告管制區觀浪 海巡開單舉發

台東2名男子在海陸颱風警報尚未解除前，到成功鎮白守蓮海邊疑似觀浪，海巡人員發現後仍不聽勸離，依違反災害防救法所列規範，逕...

台中老翁騎電動輔助車迷途7小時 女警幫騎回家網友稱暖心

台中一名86歲老翁騎電動輔助車迷路，在快車道緩慢騎很危險，民眾發現報案，員警到場協助，問清老翁住處後，女警幫騎電輔車回家...

陸船颱風夜頂10級風浪越界捕魚 海巡強勢出動驅離

強颱「樺加沙」來勢洶洶，金馬澎海域風力一度達陣風10級、浪高3到4公尺，海象險惡，國籍漁船早已提前返港避風，海巡署金馬澎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。