國1特斯拉駕駛撞護欄站路肩等救援 連遭2車追撞小腿骨折

35歲王男今晨6時開車行經國1高架南向35.6公里處時，疑天雨路滑失控撞護欄停在外側車道等救援時，先遭31歲顧男開車追撞、1分鐘後45歲黃男駕駛小貨車又推撞2車，站在路肩的王男遭撞左小腿骨折，3名駕駛均無酒駕，確切肇事原因仍待釐清。

國道警察局第一大隊今天上午6時39分接獲通報，國道1號高架南向35.6公里泰山路段有3輛車事故，國道警立刻調派巡邏車前往處理，並同步通知119派救護車。警員到場發現有1名駕駛受傷，所幸意識清楚送醫後已無大礙。

據了解受傷的35歲的王男駕駛藍色特斯拉轎車行經該處時，疑似因天雨路滑操作不當自撞護欄，當王男將車輛停於外側車道等待拖吊救援，後方31歲顧男駕駛轎車行經疑似未注意車前狀況先追撞王男車輛，約1分鐘後45歲黃男駕駛小貨車也疑似未注意車前狀況，追推撞顧男及王男車輛。當時站在外側路肩等待救援的王男遭小貨車撞擊造成左腳小腿骨折，送往台北馬偕醫院急救後已無生命危險，3名駕駛經酒測均無酒精反應，確切肇事原因有待警方進一步釐清。