張善政表揚績優義警 對桃園治安貢獻良多
桃園市長張善政昨（22）日傍晚前往大園區，出席「桃園市民防總隊義勇警察大隊暨山地義勇警察隊114年幹部訓練表揚績優義警人員及聯誼餐敘」，並表揚12位績優協勤義警。張善政表示，感謝義勇警察大隊及各民力單位長期付出，對穩定桃園治安貢獻良多。市府除提供六都最高的協勤經費補助外，亦重新設計義警制服，期盼全體隊員以此為榮，與市府攜手共同守護市民安全。
義警大隊長李曉鐘指出，桃園是全台人口成長最快、最年輕的城市，在各大民力單位與團體共同巡防下，治安得以維持穩定，為市民打造安全居住環境。感謝所有義警弟兄的努力，並祝福執勤平安順遂。
警察局表示，市府逐年採購制服與皮鞋，提供義警美觀且舒適的應勤裝備；同時持續編列各協勤民力經費，包括大隊及各中隊每月運作費2萬元、各分隊每月運作費1萬元、年終工作費3萬元，以及獨立小隊每月補助5000元、年終1萬5000元等，盼給予義警更完善的保障與支持。
本文章來自《桃園電子報》。原文：張善政表揚績優義警 對桃園治安貢獻良多
