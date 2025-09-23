快訊

中壢警方針對事故熱點展開多場實地會勘，全面檢討號誌配置、標線設計及視線死角等潛在風險。圖：讀者提供

桃園市中壢警分局暑假期間推動交通安全執法專案，鎖定無照駕駛、嚴重超速及行人違規等重大項目加強取締，在防止交通事故方面展現顯著成效，統計顯示與去年同期相比，交通事故死亡人數減少4人、下降幅度50%；受傷人數減少388人、下降幅度12.7%。其中未成年事故受傷人數更大幅減少34人、下降幅度31%，成效為全桃園市之最。

65her 1
中壢警方針對校園周邊與青少年聚集地點加強巡邏見警率。圖：讀者提供

中壢分局提到，警方也同步推動「青春專案」，針對校園周邊與青少年聚集地點加強巡邏見警率，並針對不當場所強化臨檢，以降低青少年事故與治安風險。而本（9）月份為「交通安全月」，中壢分局也持續強化宣導，不僅走入社區結合在地活動，更深入校園，以分群分眾方式規劃宣導主題，精準傳遞交通安全觀念，提升民眾自我防護意識。

65her 1
中壢警方以分群分眾方式規劃宣導主題，精準傳遞交通安全觀念，提升民眾自我防護意識。圖：讀者提供

此外，中壢分局亦強化與市府養工處、交通專家、社區代表及基層員警的跨機關合作，針對事故熱點展開多場實地會勘，全面檢討號誌配置、標線設計及視線死角等潛在風險，提出切實可行的改善建議，從根本提升交通環境品質。

中壢分局長林鼎泰表示，警方結合執法、宣導與會勘等多項措施淨化轄區交通環境，與去年同期相比，中壢區交通事故受傷人數已減少近600人，顯見防制策略成效卓著。再次呼籲市民朋友日常用路務必遵守交通規則，養成「車輛慢看停、行人安全行」的習慣，另外中秋佳節將至，為了自己和他人的安全，請務必遵守酒後不開車，共同打造安全友善的交通環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：壢警暑假加強取締交通違規 未成年事故受傷人數降低31%

