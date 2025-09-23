聽新聞
樺加沙颱風狂閃電！花蓮鐵皮工廠疑遭雷劈出大火 3人嗆傷送醫
受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮從昨天晚上開始下起間歇豪大雨，今天上午市區一度閃電打雷，吉安鄉東海十街1處鐵皮工廠疑似被雷劈到，突然冒出濃煙與火勢，消防人員趕赴滅火，有3人吸入性嗆傷送醫治療，現場堆放許多油漆，消防員在現場警戒。
吉安鄉東海十街156巷1處工廠今天上午7時35分許突然傳出火警，有網友分享照片，可見有黑煙直竄天際，消防人員到場發現是鐵皮加蓋工廠起火，由於工廠深鎖，緊急用機具破壞入門後，趕緊布水線灌救撲滅火勢，所幸沒有進一步延燒。
起火地點為工廠烤漆室，現場堆放許多油漆，消防人員仍在現場警戒，擔心火勢再起，另外現場有3人因吸入性嗆傷，已由救護人員協助送醫治療。
附近有民眾表示，火警發生前雷聲很大，打雷過後就看到工廠起火燃燒，火勢十分猛烈，懷疑是鐵皮遭雷打到才開始起火燃燒，詳細起火燃燒原因，仍待消防局調查釐清。
