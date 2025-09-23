台中警局長吳敬田到任後首波大規模異動 98警官調整
台中市警局昨天發布新一波的人事調整，一共有98名二線三星以下警官職務調整，也是台中市新任警察局長吳敬田到任後，首波大規模的人事異動。台中市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整。
名單如下：
1. 蕭景徽，原任第四分局秘書室主任，新任第四分局保防組組長。
2. 張思沛，原任保安警察大隊行政組組長，新任第四分局秘書室主任。
3. 林頌惠，原任本局民防管制中心業務股股長，新任保安警察大隊行政組組長。
4. 陳景鴻，原任本局保防科警務正，新任本局民防管制中心業務股股長。
5. 王文亮，原任本局犯罪預防科警務正，新任本局保防科警務正。
6. 鄭愷閩，原任保安警察大隊警務員，新任本局犯罪預防科警務正（第七序列陞職第六序列）。
7. 曾麗玉，原任烏日分局交通組組長，新任第五分局交通組組長。
8. 呂佳修，原任烏日分局保安民防組組長，新任烏日分局交通組組長。
9. 楊志文，原任本局督察室督察員（第六序列），新任烏日分局保安民防組組長。
10. 呂永河，原任本局督察室警務正，新任本局督察室督察員（第六序列）。
11. 張俊傑，原任交通警察大隊督察員（第七序列），新任本局督察室警務正（第七序列陞職第六序列）。
12. 尤中立，原任清水分局保防組組長，新任清水分局防治組組長。
13. 周景彬，原任本局保防科警務正，新任清水分局保防組組長。
14. 李健瑋，原任第六分局西屯派出所警務員兼所長，新任本局保防科警務正（支援本局局長室），此為第七序列陞職第六序列。
15. 施明志，原任刑事警察大隊偵查第八隊隊長，新任太平分局偵查隊隊長。
16. 陳等揚，原任刑事警察大隊偵查第一隊隊長，新任刑事警察大隊偵查第八隊隊長。
17. 林育成，原任刑事警察大隊經濟組組長，新任刑事警察大隊偵查第一隊隊長。
18. 林澤聰，原任刑事警察大隊專員（第六序列），新任刑事警察大隊經濟組組長。
19. 陳建法，原任第五分局偵查隊警務員兼副隊長，新任刑事警察大隊專員（第六序列），此為第七序列陞職第六序列。
20. 賈昌驊，原任本局督察室督察員（第六序列），新任太平分局保安民防組組長。
21. 吳俊源，原任交通警察大隊督察員（第七序列），新任本局督察室督察員（第六序列），此為第七序列陞職第六序列。
22. 吳聖賢，原任本局保防科警務正，新任東勢分局保安民防組組長。
23. 黃國昌，原任本局秘書室警務正，新任本局保防科警務正。
24. 劉小英，原任東勢分局防治組組長，新任和平分局防治組組長。
25. 陳護任，原任本局後勤科警務正，新任東勢分局防治組組長。
26. 張智暐，原任清水分局保安民防組組長，新任本局後勤科警務正。
27. 黃明宏，原任本局保安科保安股股長，新任清水分局保安民防組組長。
28. 邱詩涵，原任保安警察大隊秘書室主任，新任本局保安科保安股股長。
29. 吳上文，原任本局行政科警政股股長，新任保安警察大隊秘書室主任。
30. 劉國華，原任本局保安科警務正，新任本局行政科警政股股長。
31. 陳振均，原任和平分局偵查隊警務員兼副隊長，新任本局保安科警務正，此為第七序列陞職第六序列。
32. 林偉俊，原任本局犯罪預防科預防股股長，新任本局後勤科裝備股股長。
33. 張鎧倫，原任本局公共關係室警務正，新任本局犯罪預防科預防股股長。
34. 高銘顯，原任第五分局四平派出所警務員兼所長，新任本局公共關係室警務正，此為第七序列陞職第六序列。
35. 林旭耀，原任本局公共關係室新聞股股長，新任本局公共關係室公關股股長。
36. 陳世儒，原任本局公共關係室警務正，新任本局公共關係室新聞股股長。
37. 賴克温，原任第六分局永福派出所警務員兼所長，新任本局公共關係室警務正，此為第七序列陞職第六序列。
38. 杜旻信，原任刑事警察大隊專員（第六序列），新任刑事警察大隊偵查第三隊隊長。
39. 吳豈森，原任霧峰分局偵查隊警務員兼副隊長，新任刑事警察大隊專員（第六序列），此為第七序列陞職第六序列。
40. 黃光宏，原任豐原分局合作派出所警務員兼所長，新任本局保防科警務正，此為第七序列陞職第六序列。
41. 游銘鋒，原任本局民防管制中心警務正，新任本局行政科警務正。
42. 陳光耀，原任本局人事室警務正（支援交通警察大隊），新任本局民防管制中心警務正。
43. 柯冠宏，原任第二分局偵查隊警務員兼副隊長，新任第五分局偵查隊警務員兼副隊長。
44. 闕銘松，原任第一分局偵查隊警務員兼副隊長，新任第二分局偵查隊警務員兼副隊長。
45. 蔡沅樺，原任大甲分局偵查隊警務員兼副隊長，新任第一分局偵查隊警務員兼副隊長。
46. 張家榜，原任刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長，新任大甲分局偵查隊警務員兼副隊長。
47. 王柏華，原任交通警察大隊警務員，新任刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長。
48. 周致瑋，原任刑事警察大隊偵查第三隊警務員兼副隊長，新任霧峰分局偵查隊警務員兼副隊長。
49. 何孟築，原任交通警察大隊警務員，新任刑事警察大隊偵查第三隊警務員兼副隊長。
50. 廖健宏，原任本局刑事鑑識中心警務員（派駐大雅分局偵查隊），新任和平分局偵查隊警務員兼副隊長。
51. 黃信忠，原任刑事警察大隊警務員（第八序列），新任刑事警察大隊偵查第五隊警務員兼副隊長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。
52. 周明勳，原任第六分局警務員，新任第四分局黎明派出所警務員兼所長。
53. 許棋舜，原任大雅分局頭家派出所警務員兼所長，新任第五分局四平派出所警務員兼所長。
54. 鐘崇軒，原任第六分局警務員，新任大雅分局頭家派出所警務員兼所長。
55. 王凱政，原任第四分局大墩派出所警務員兼所長，新任第六分局西屯派出所警務員兼所長。
56. 顏宥騏，原任大甲分局大甲派出所警務員兼所長，新任第四分局大墩派出所警務員兼所長。
57. 梁兆瑋，原任大甲分局義里派出所警務員兼所長，新任大甲分局大甲派出所警務員兼所長。
58. 葉宇晟，原任第一分局警務員，新任大甲分局義里派出所警務員兼所長。
59. 陳盈延，原任豐原分局豐東派出所警務員兼所長，新任豐原分局合作派出所警務員兼所長。
60. 廖俊強，原任少年警察隊警務員，新任豐原分局豐東派出所警務員兼所長。
61. 周炳旭，原任第六分局協和派出所警務員兼所長，新任第六分局永福派出所警務員兼所長。
62. 周信忠，原任東勢分局東勢派出所警務員兼所長，新任第六分局協和派出所警務員兼所長。
63. 陳育賢，原任東勢分局警務員，新任東勢分局東勢派出所警務員兼所長。
64. 葉利德，原任霧峰分局內新派出所警務員兼所長，新任第三分局健康派出所警務員兼所長，此為第八序列陞職第七序列。
65. 高俊傑，原任第六分局警務員，新任霧峰分局內新派出所警務員兼所長。
66. 謝晨仰，原任清水分局偵查隊警務員兼副隊長（第八序列），新任清水分局偵查隊警務員兼副隊長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。
67. 楊秉學，原任清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長（第八序列），新任清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。
68. 吳宗賢，原任第六分局偵查隊警務員兼副隊長（第八序列），新任第六分局偵查隊警務員兼副隊長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。
69. 許逸維，原任第三分局立德派出所警務員兼所長（第八序列），新任第三分局立德派出所警務員兼所長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。
70. 吳忠哲，原任刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長（第八序列），新任刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。
71. 李建興，原任第一分局民權派出所警務員兼所長（第八序列），新任第一分局民權派出所警務員兼所長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。
72. 王毓新，原任第三分局健康派出所警務員兼所長，新任和平分局警務員。
73. 張育碩，原任第四分局警務員，新任東勢分局警務員。
74. 蕭貴隆，原任第六分局警務員，新任第四分局警務員。
75. 周鳳淑，原任第六分局警務員，新任保安警察大隊警務員（支援本局督察室）。
76. 李柏昇，原任第二分局警務員，新任刑事警察大隊警務員。
77. 許家瑜，原任和平分局警務員，新任第二分局警務員。
78. 黃怡菁，原任交通警察大隊警務員，新任第五分局警務員。
79. 簡敬倫，原任東勢分局警務員，新任少年警察隊警務員（支援本局犯罪預防科）。
80. 盧宏銘，新任豐原分局巡官，此為第九序列陞職第八序列。
81. 鍾佳紋，新任交通警察大隊巡官，此為第九序列陞職第八序列。
82. 莊凱宇，新任清水分局高美派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。
83. 蔡志杰，新任交通警察大隊巡官，此為第九序列陞職第八序列。
84. 洪冠崴，新任東勢分局茅埔派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。
85. 粘祐嘉，新任第一分局巡官，此為第九序列陞職第八序列。
86. 林冠宇，新任太平分局頭汴派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。
87. 陳玉郎，新任刑事警察大隊分隊長，此為第九序列陞職第八序列。
88. 王奕程，新任霧峰分局四德派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。
89. 謝宗瑋，新任大甲分局泰安派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。
90. 侯朝鈞，原任清水分局沙鹿分駐所巡官兼副所長，新任東勢分局茅埔派出所巡官兼所長。
91. 林忠生，原任大甲分局交通分隊分隊長，新任太平分局頭汴派出所巡官兼所長。
92. 張建凱，原任烏日分局三和派出所巡官兼副所長，新任霧峰分局四德派出所巡官兼所長。
93. 余鑒原，原任刑事警察大隊偵查員，新任刑事警察大隊分隊長。
94. 林弘宸，原任刑事警察大隊偵查員，新任刑事警察大隊分隊長。
95. 林淙文，原任刑事警察大隊偵查員，新任刑事警察大隊分隊長。
96. 陳延明，原任第二分局公園派出所巡佐兼副所長，新任第二分局公園派出所巡佐兼所長。
97. 李財安，原任清水分局高美派出所巡佐兼副所長，新任清水分局高美派出所巡佐兼所長。
98. 劉万源，原任大甲分局泰安派出所巡佐兼副所長，新任大甲分局泰安派出所巡佐兼所長。
• 陞職第八序列人員將於114年9月18日9時30分，在本局A棟4樓第二會議室，依陞職積分高低順序公開選填服務機關。
• 名冊內所有人員統一於114年9月22日（星期一），辦理離、到職手續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言