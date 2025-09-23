台中警局長吳敬田到任後首波大規模異動 98警官調整

台中市警局昨天發布新一波的人事調整，一共有98名二線三星以下警官職務調整，也是台中市新任警察局長吳敬田到任後，首波大規模的人事異動。台中市警局表示，此次調動基於推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，依品德操守、專業能力、內外勤職務歷練、工作績效及發展潛能等原則，通盤檢討調整。

名單如下：

1. 蕭景徽，原任第四分局秘書室主任，新任第四分局保防組組長。

2. 張思沛，原任保安警察大隊行政組組長，新任第四分局秘書室主任。

3. 林頌惠，原任本局民防管制中心業務股股長，新任保安警察大隊行政組組長。

4. 陳景鴻，原任本局保防科警務正，新任本局民防管制中心業務股股長。

5. 王文亮，原任本局犯罪預防科警務正，新任本局保防科警務正。

6. 鄭愷閩，原任保安警察大隊警務員，新任本局犯罪預防科警務正（第七序列陞職第六序列）。

7. 曾麗玉，原任烏日分局交通組組長，新任第五分局交通組組長。

8. 呂佳修，原任烏日分局保安民防組組長，新任烏日分局交通組組長。

9. 楊志文，原任本局督察室督察員（第六序列），新任烏日分局保安民防組組長。

10. 呂永河，原任本局督察室警務正，新任本局督察室督察員（第六序列）。

11. 張俊傑，原任交通警察大隊督察員（第七序列），新任本局督察室警務正（第七序列陞職第六序列）。

12. 尤中立，原任清水分局保防組組長，新任清水分局防治組組長。

13. 周景彬，原任本局保防科警務正，新任清水分局保防組組長。

14. 李健瑋，原任第六分局西屯派出所警務員兼所長，新任本局保防科警務正（支援本局局長室），此為第七序列陞職第六序列。

15. 施明志，原任刑事警察大隊偵查第八隊隊長，新任太平分局偵查隊隊長。

16. 陳等揚，原任刑事警察大隊偵查第一隊隊長，新任刑事警察大隊偵查第八隊隊長。

17. 林育成，原任刑事警察大隊經濟組組長，新任刑事警察大隊偵查第一隊隊長。

18. 林澤聰，原任刑事警察大隊專員（第六序列），新任刑事警察大隊經濟組組長。

19. 陳建法，原任第五分局偵查隊警務員兼副隊長，新任刑事警察大隊專員（第六序列），此為第七序列陞職第六序列。

20. 賈昌驊，原任本局督察室督察員（第六序列），新任太平分局保安民防組組長。

21. 吳俊源，原任交通警察大隊督察員（第七序列），新任本局督察室督察員（第六序列），此為第七序列陞職第六序列。

22. 吳聖賢，原任本局保防科警務正，新任東勢分局保安民防組組長。

23. 黃國昌，原任本局秘書室警務正，新任本局保防科警務正。

24. 劉小英，原任東勢分局防治組組長，新任和平分局防治組組長。

25. 陳護任，原任本局後勤科警務正，新任東勢分局防治組組長。

26. 張智暐，原任清水分局保安民防組組長，新任本局後勤科警務正。

27. 黃明宏，原任本局保安科保安股股長，新任清水分局保安民防組組長。

28. 邱詩涵，原任保安警察大隊秘書室主任，新任本局保安科保安股股長。

29. 吳上文，原任本局行政科警政股股長，新任保安警察大隊秘書室主任。

30. 劉國華，原任本局保安科警務正，新任本局行政科警政股股長。

31. 陳振均，原任和平分局偵查隊警務員兼副隊長，新任本局保安科警務正，此為第七序列陞職第六序列。

32. 林偉俊，原任本局犯罪預防科預防股股長，新任本局後勤科裝備股股長。

33. 張鎧倫，原任本局公共關係室警務正，新任本局犯罪預防科預防股股長。

34. 高銘顯，原任第五分局四平派出所警務員兼所長，新任本局公共關係室警務正，此為第七序列陞職第六序列。

35. 林旭耀，原任本局公共關係室新聞股股長，新任本局公共關係室公關股股長。

36. 陳世儒，原任本局公共關係室警務正，新任本局公共關係室新聞股股長。

37. 賴克温，原任第六分局永福派出所警務員兼所長，新任本局公共關係室警務正，此為第七序列陞職第六序列。

38. 杜旻信，原任刑事警察大隊專員（第六序列），新任刑事警察大隊偵查第三隊隊長。

39. 吳豈森，原任霧峰分局偵查隊警務員兼副隊長，新任刑事警察大隊專員（第六序列），此為第七序列陞職第六序列。

40. 黃光宏，原任豐原分局合作派出所警務員兼所長，新任本局保防科警務正，此為第七序列陞職第六序列。

41. 游銘鋒，原任本局民防管制中心警務正，新任本局行政科警務正。

42. 陳光耀，原任本局人事室警務正（支援交通警察大隊），新任本局民防管制中心警務正。

43. 柯冠宏，原任第二分局偵查隊警務員兼副隊長，新任第五分局偵查隊警務員兼副隊長。

44. 闕銘松，原任第一分局偵查隊警務員兼副隊長，新任第二分局偵查隊警務員兼副隊長。

45. 蔡沅樺，原任大甲分局偵查隊警務員兼副隊長，新任第一分局偵查隊警務員兼副隊長。

46. 張家榜，原任刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長，新任大甲分局偵查隊警務員兼副隊長。

47. 王柏華，原任交通警察大隊警務員，新任刑事警察大隊偵查第四隊警務員兼副隊長。

48. 周致瑋，原任刑事警察大隊偵查第三隊警務員兼副隊長，新任霧峰分局偵查隊警務員兼副隊長。

49. 何孟築，原任交通警察大隊警務員，新任刑事警察大隊偵查第三隊警務員兼副隊長。

50. 廖健宏，原任本局刑事鑑識中心警務員（派駐大雅分局偵查隊），新任和平分局偵查隊警務員兼副隊長。

51. 黃信忠，原任刑事警察大隊警務員（第八序列），新任刑事警察大隊偵查第五隊警務員兼副隊長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。

52. 周明勳，原任第六分局警務員，新任第四分局黎明派出所警務員兼所長。

53. 許棋舜，原任大雅分局頭家派出所警務員兼所長，新任第五分局四平派出所警務員兼所長。

54. 鐘崇軒，原任第六分局警務員，新任大雅分局頭家派出所警務員兼所長。

55. 王凱政，原任第四分局大墩派出所警務員兼所長，新任第六分局西屯派出所警務員兼所長。

56. 顏宥騏，原任大甲分局大甲派出所警務員兼所長，新任第四分局大墩派出所警務員兼所長。

57. 梁兆瑋，原任大甲分局義里派出所警務員兼所長，新任大甲分局大甲派出所警務員兼所長。

58. 葉宇晟，原任第一分局警務員，新任大甲分局義里派出所警務員兼所長。

59. 陳盈延，原任豐原分局豐東派出所警務員兼所長，新任豐原分局合作派出所警務員兼所長。

60. 廖俊強，原任少年警察隊警務員，新任豐原分局豐東派出所警務員兼所長。

61. 周炳旭，原任第六分局協和派出所警務員兼所長，新任第六分局永福派出所警務員兼所長。

62. 周信忠，原任東勢分局東勢派出所警務員兼所長，新任第六分局協和派出所警務員兼所長。

63. 陳育賢，原任東勢分局警務員，新任東勢分局東勢派出所警務員兼所長。

64. 葉利德，原任霧峰分局內新派出所警務員兼所長，新任第三分局健康派出所警務員兼所長，此為第八序列陞職第七序列。

65. 高俊傑，原任第六分局警務員，新任霧峰分局內新派出所警務員兼所長。

66. 謝晨仰，原任清水分局偵查隊警務員兼副隊長（第八序列），新任清水分局偵查隊警務員兼副隊長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。

67. 楊秉學，原任清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長（第八序列），新任清水分局沙鹿分駐所警務員兼所長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。

68. 吳宗賢，原任第六分局偵查隊警務員兼副隊長（第八序列），新任第六分局偵查隊警務員兼副隊長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。

69. 許逸維，原任第三分局立德派出所警務員兼所長（第八序列），新任第三分局立德派出所警務員兼所長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。

70. 吳忠哲，原任刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長（第八序列），新任刑事警察大隊偵查第一隊警務員兼副隊長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。

71. 李建興，原任第一分局民權派出所警務員兼所長（第八序列），新任第一分局民權派出所警務員兼所長（第七序列），此為第八序列陞職第七序列。

72. 王毓新，原任第三分局健康派出所警務員兼所長，新任和平分局警務員。

73. 張育碩，原任第四分局警務員，新任東勢分局警務員。

74. 蕭貴隆，原任第六分局警務員，新任第四分局警務員。

75. 周鳳淑，原任第六分局警務員，新任保安警察大隊警務員（支援本局督察室）。

76. 李柏昇，原任第二分局警務員，新任刑事警察大隊警務員。

77. 許家瑜，原任和平分局警務員，新任第二分局警務員。

78. 黃怡菁，原任交通警察大隊警務員，新任第五分局警務員。

79. 簡敬倫，原任東勢分局警務員，新任少年警察隊警務員（支援本局犯罪預防科）。

80. 盧宏銘，新任豐原分局巡官，此為第九序列陞職第八序列。

81. 鍾佳紋，新任交通警察大隊巡官，此為第九序列陞職第八序列。

82. 莊凱宇，新任清水分局高美派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。

83. 蔡志杰，新任交通警察大隊巡官，此為第九序列陞職第八序列。

84. 洪冠崴，新任東勢分局茅埔派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。

85. 粘祐嘉，新任第一分局巡官，此為第九序列陞職第八序列。

86. 林冠宇，新任太平分局頭汴派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。

87. 陳玉郎，新任刑事警察大隊分隊長，此為第九序列陞職第八序列。

88. 王奕程，新任霧峰分局四德派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。

89. 謝宗瑋，新任大甲分局泰安派出所巡官兼所長，此為第九序列陞職第八序列。

90. 侯朝鈞，原任清水分局沙鹿分駐所巡官兼副所長，新任東勢分局茅埔派出所巡官兼所長。

91. 林忠生，原任大甲分局交通分隊分隊長，新任太平分局頭汴派出所巡官兼所長。

92. 張建凱，原任烏日分局三和派出所巡官兼副所長，新任霧峰分局四德派出所巡官兼所長。

93. 余鑒原，原任刑事警察大隊偵查員，新任刑事警察大隊分隊長。

94. 林弘宸，原任刑事警察大隊偵查員，新任刑事警察大隊分隊長。

95. 林淙文，原任刑事警察大隊偵查員，新任刑事警察大隊分隊長。

96. 陳延明，原任第二分局公園派出所巡佐兼副所長，新任第二分局公園派出所巡佐兼所長。

97. 李財安，原任清水分局高美派出所巡佐兼副所長，新任清水分局高美派出所巡佐兼所長。

98. 劉万源，原任大甲分局泰安派出所巡佐兼副所長，新任大甲分局泰安派出所巡佐兼所長。

• 陞職第八序列人員將於114年9月18日9時30分，在本局A棟4樓第二會議室，依陞職積分高低順序公開選填服務機關。