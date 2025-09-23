快訊

美軍迷你貼片即時監控士兵 保護生命安全也維持戰力

打靶炸臉眼珠掉...初判非膛炸 成功嶺二兵命危術後送加護病房

樺加沙剛遠離！颱風「博羅依」最快明後天生成 賈新興曝預估路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

影／基隆廂型車撞倒女騎士再撞汽機車 棄車逃逸警追緝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

一輛箱型車昨晚在基隆市中正路撞倒一名騎機車婦人後肇逃，婦人被撞噴飛十多公尺倒地，隨後十多分鐘，該廂型車又在中平路撞擊路旁汽機車逃逸，隨後棄車產業道路，車體嚴重毀損，警方循線全力追緝中。

警方調查，昨晚11時09分獲報，中正路213號前一名女騎士遭廂型車撞擊後，人車摔倒，警方趕至現場通知救護車到場將意識還清楚的女騎士送醫，警方調閱監視器，追查肇逃廂型車。

警方說，昨晚11時23分，中平街也發生一輛廂型車擦撞路邊2輛機車及1輛汽車，雖沒有人受傷，但肇事箱型車同樣沒有停下，肇事後逃逸。

警方比對發現中正路和中平街兩牛肇逃是同一輛廂型車，今天凌晨發現該車被棄置安中產業道路，警方採證發現擋風玻璃有撞擊裂痕、輪胎破裂、鋼圈變形，車體嚴重毀損，駕駛棄車後疑騎另一機車離開現場。

警方懷疑連二次肇逃，是否酒毒駕或藏有違禁品躲警追查，正全力追查中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆廂型車撞倒女騎士再撞路邊汽機車，棄車逃逸警追緝。記者游明煌／翻攝
基隆廂型車撞倒女騎士再撞路邊汽機車，棄車逃逸警追緝。記者游明煌／翻攝
基隆廂型車撞倒女騎士再撞路邊汽機車，棄車逃逸警追緝。記者游明煌／翻攝
基隆廂型車撞倒女騎士再撞路邊汽機車，棄車逃逸警追緝。記者游明煌／翻攝
基隆廂型車撞倒女騎士再撞路邊汽機車，棄車逃逸警追緝。記者游明煌／翻攝
基隆廂型車撞倒女騎士再撞路邊汽機車，棄車逃逸警追緝。記者游明煌／翻攝

肇逃 中正路 監視器

延伸閱讀

基隆女騎士與廂型車碰撞倒地…目擊者指肇事駕駛逃逸 警追查身分

警趕赴處理案件路口逆向撞女騎士 法院判女騎士獲國賠74萬元

基隆國道客運2088B、2088C今增班行駛 林沛祥力促符合更多通勤者需求

影／疑抽菸未熄…基隆中正路一早火警疏散20多人 住戶驚逃：煙好大

相關新聞

樺加沙颱風狂閃電！花蓮鐵皮工廠疑遭雷劈出大火 3人嗆傷送醫

受強颱樺加沙外圍環流影響，花蓮從昨天晚上開始下起間歇豪大雨，今天上午市區一度閃電打雷，吉安鄉東海十街1處鐵皮工廠疑似被雷...

台南東區大貨車風雨中與機車擦撞 女騎士頭部重創不治

受強颱樺加沙影響，台南市今天細雨紛紛，消防局上午8時33分獲報，東區大同路二段和中華南路一段交叉路口發生車禍，現場為一輛...

壢警暑假加強取締交通違規 未成年事故受傷人數降低31%

桃園市中壢警分局暑假期間推動交通安全執法專案，鎖定無照駕駛、嚴重超速及行人違規等重大項目加強取締，在防止交通事故方面展現顯著成效，統計顯示與去年同期相比，交通事故死亡人數減少4人、下降幅度50%

張善政表揚績優義警 對桃園治安貢獻良多

桃園市民防總隊義勇警察大隊暨山地義勇警察隊114年幹部訓練表揚績優義警人員及聯誼餐敘。圖：市府提供 桃園市長張善政昨（22）日傍晚前往大園區，出席「桃園市民防總隊義勇警察大隊暨山地義勇警察隊114年幹部訓練表揚績優義警人員及聯誼餐敘」

台中警局長吳敬田到任後首波大規模異動 98警官調整

台中市警局昨天發布新一波的人事調整，一共有98名二線三星以下警官職務調整，也是台中市新任警察局長吳敬田到任後，首波大規模...

台中東勢警分局新任所長布達 東勢所長與茅埔所長上任

台中市警局東勢分局昨天在分局四樓禮堂及茅埔派出所舉行新任所長布達典禮，分局長蘇玉坪主持，他說新上任的東勢所長陳育賢與茅埔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。