影／基隆廂型車撞倒女騎士再撞汽機車 棄車逃逸警追緝
一輛箱型車昨晚在基隆市中正路撞倒一名騎機車婦人後肇逃，婦人被撞噴飛十多公尺倒地，隨後十多分鐘，該廂型車又在中平路撞擊路旁汽機車逃逸，隨後棄車產業道路，車體嚴重毀損，警方循線全力追緝中。
警方調查，昨晚11時09分獲報，中正路213號前一名女騎士遭廂型車撞擊後，人車摔倒，警方趕至現場通知救護車到場將意識還清楚的女騎士送醫，警方調閱監視器，追查肇逃廂型車。
警方說，昨晚11時23分，中平街也發生一輛廂型車擦撞路邊2輛機車及1輛汽車，雖沒有人受傷，但肇事箱型車同樣沒有停下，肇事後逃逸。
警方比對發現中正路和中平街兩牛肇逃是同一輛廂型車，今天凌晨發現該車被棄置安中產業道路，警方採證發現擋風玻璃有撞擊裂痕、輪胎破裂、鋼圈變形，車體嚴重毀損，駕駛棄車後疑騎另一機車離開現場。
警方懷疑連二次肇逃，是否酒毒駕或藏有違禁品躲警追查，正全力追查中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
