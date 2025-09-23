聽新聞
成功嶺新兵打靶炸傷左臉 多塊子彈碎片入腦
國軍台中成功嶺營區昨下午進行打靶訓練，陸軍邵姓義務役士兵使用Ｔ９１步槍射擊時發生意外，造成邵左臉嚴重碎裂，左眼珠掉落，多塊金屬碎片卡在腦部，緊急送醫開刀搶救，未脫離險境。外傳槍枝膛炸，軍方未證實，只表示槍枝不明原因擊發，事故原因待調查。
陸軍第十軍團指揮部昨晚表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨天下午執行一般性步槍射擊訓練，所使用的Ｔ９１步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫手術搶救中。
據了解，邵男是義務役一年期士兵，今年五月入伍，昨下午使用Ｔ９１步槍進行打靶訓練，下午四時五十分發生意外，現場軍官立即把傷者送往鄰近的烏日林新醫院。事發當時傷者仍有意識。
林新醫院表示，傷者到院時大量出血，左臉嚴重碎裂、顏面開放性骨折，左眼球不在，腦部有多塊金屬碎片，傷勢十分嚴重；醫師緊急氣切，並大量輸血、輸液，先手術初步止血，再由神經外科醫師處理卡在腦部的子彈碎片；國軍台中總醫院也派出神經外科、整型外科醫師共同救治。
十軍團政戰主任鄭傑元少將說，邵姓士兵送醫急救後，第一時間即通知家屬及指派高階幹部前往醫院處置，將全力協助醫療照護；據醫師說明，邵員傷勢初判屬「可控範圍」，確實狀況須進一步檢查。
十軍團指出，軍方已組成專案小組，釐清肇事原因，此事故同型槍枝將暫時停用並全面檢查，事故原因仍待鑑定。
成功旅營區前年初也曾發生射擊訓練膛炸意外，當時一○四旅實施６５Ｋ２步槍射擊訓練，不明原因膛炸，造成二名士官手部、臉部受傷，包紮後無大礙。
