聽新聞
0:00 / 0:00

成功嶺新兵打靶炸傷左臉 多塊子彈碎片入腦

聯合報／ 記者黃寅游振昇程嘉文／連線報導

成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供
成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供

國軍台中成功嶺營區昨下午進行打靶訓練，陸軍邵姓義務役士兵使用Ｔ９１步槍射擊時發生意外，造成邵左臉嚴重碎裂，左眼珠掉落，多塊金屬碎片卡在腦部，緊急送醫開刀搶救，未脫離險境。外傳槍枝膛炸，軍方未證實，只表示槍枝不明原因擊發，事故原因待調查。

陸軍第十軍團指揮部昨晚表示，受傷的邵姓義務役男隸屬於機械化步兵二三四旅，昨天下午執行一般性步槍射擊訓練，所使用的Ｔ９１步槍因不明原因擊發，致左臉受傷，送醫手術搶救中。

據了解，邵男是義務役一年期士兵，今年五月入伍，昨下午使用Ｔ９１步槍進行打靶訓練，下午四時五十分發生意外，現場軍官立即把傷者送往鄰近的烏日林新醫院。事發當時傷者仍有意識。

林新醫院表示，傷者到院時大量出血，左臉嚴重碎裂、顏面開放性骨折，左眼球不在，腦部有多塊金屬碎片，傷勢十分嚴重；醫師緊急氣切，並大量輸血、輸液，先手術初步止血，再由神經外科醫師處理卡在腦部的子彈碎片；國軍台中總醫院也派出神經外科、整型外科醫師共同救治。

十軍團政戰主任鄭傑元少將說，邵姓士兵送醫急救後，第一時間即通知家屬及指派高階幹部前往醫院處置，將全力協助醫療照護；據醫師說明，邵員傷勢初判屬「可控範圍」，確實狀況須進一步檢查。

十軍團指出，軍方已組成專案小組，釐清肇事原因，此事故同型槍枝將暫時停用並全面檢查，事故原因仍待鑑定。

成功旅營區前年初也曾發生射擊訓練膛炸意外，當時一○四旅實施６５Ｋ２步槍射擊訓練，不明原因膛炸，造成二名士官手部、臉部受傷，包紮後無大礙。

成功嶺

延伸閱讀

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60名醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

左眼球當場掉落！成功嶺18歲新兵打靶疑槍枝膛炸 十軍團：原因待查

40~70歲面臨各自的老化信號！專家揭四個時期正確的應對之道

相關新聞

成功嶺新兵打靶炸傷左臉 多塊子彈碎片入腦

國軍台中成功嶺營區昨下午進行打靶訓練，陸軍邵姓義務役士兵使用Ｔ９１步槍射擊時發生意外，造成邵左臉嚴重碎裂，左眼珠掉落，多...

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60名醫護搶救

陸軍成功嶺營區今下午傳出打靶意外，234旅邵姓義務役新兵今下午打靶時，疑似槍枝膛炸，該新兵左臉被炸傷開放性骨折，子彈碎片...

左眼球當場掉落！成功嶺18歲新兵打靶疑槍枝膛炸 十軍團：原因待查

年僅18歲新兵今下午在台中成功嶺營區打靶時，疑似槍枝膛炸，該新兵右臉受創、右眼當場掉出，傷勢嚴重送醫，目前仍在開刀中。陸...

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女...

送信突遭家犬攻擊！郵差手指慘被咬斷「警幫撿起送醫」 飼主被重罰

基隆市許姓郵差今天送掛號信時，收信人不在家，但屋內衝出1隻狗，咬斷他右手無名指的第1節。許男經送部基醫院清創，再轉送基隆...

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

5名少年昨晨共乘1輛轎車，高速撞進新竹市經國路2段1處建築工地，釀4死慘劇；15歲謝姓少年僅擦挫傷卻逃離現場，8小時後被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。