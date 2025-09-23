聽新聞
基隆郵差遭狗咬斷指 將罰飼主疏縱

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市許姓郵差昨送掛號信時，被收信人家中衝出的狗咬斷右手無名指第1節，由消防員送醫縫合。動保所把狗帶回收容，將列為攻擊性犬隻，防範牠再次傷人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓郵差昨送掛號信時，收信人不在家，但屋內衝出1隻狗，咬斷他右手無名指的第一節，消防員到場救護送醫。動保所人員將狗帶回收容並登錄為攻擊性犬隻，將處罰飼主的疏縱行為，最高罰1萬5000元。

基隆郵局53歲許姓郵差昨上午10時許到立德路208巷內送掛號信，在屋外叫門無人回應，狗突然從屋內衝出來攻擊他。許男抵抗閃躲時，右手無名指的第1節（指甲）被狗咬斷。

消防人員獲報前往救護，將許姓郵差送往基隆醫院急救。警員到場找到斷指，再急送醫院。許男在部基接受清創治療後轉送基隆長庚醫院，整型外科醫師診查，被咬斷部分不到一節長度，手部功能不致受影響，未縫合斷指。

郵差送信被狗咬斷指頭，民眾議論紛紛。當地學校警衛說，肇禍的狗攻擊性強，不少學生和路人被牠追逐攻擊。動保所人員前往捕狗時，發現牠散發狠勁，用吹箭麻醉後，再載運到寵物銀行收容。

動保所長陳柏廷表示，該隻狗先前偶爾會在巷弄徘徊遊蕩，飼主明顯違反動保法，該案情節嚴重，將以疏縱行為最高罰1萬5000元。後續會通知飼主到案說明，查核寵物登記、狂犬病注射狀態及是否完成絕育。

該隻狗列為攻擊性犬隻，未來外出除了須由成年人陪同，使用不超過1.5公尺鍊繩，也要戴嘴套。如果沒達到上述要求讓狗在外面遊蕩，可處罰飼主3萬至15萬元罰鍰。

