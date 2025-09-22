影／開租來的Discovery休旅車 北屯左轉碰撞2直行機車釀2傷

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子在今晚7時許，駕駛租賃的Discovery休旅車，行經北屯區時欲左轉，過程中與兩輛直行機車碰撞，造成劉姓、張姓騎士身體擦挫傷，幸無生命危險，警方調查，當時三人行向都是綠燈，都無酒駕，需後續調閱監視器，釐清肇事責任。

第五警分局在今晚7時許獲報，賴男（54歲）駕駛租賃Discovery休旅車，沿北屯區旱溪東路北向要綠燈左轉時，與當時對向騎機車的劉男（20歲）、張男（19歲）發生碰撞，釀劉男及張男多處擦挫傷，由救護車送往中國醫藥大學附設醫院治療。

警方調查，當時賴男與兩名機車騎士的燈號都為綠燈，需後續調閱監視器才能釐清肇事責任，三人也都無酒精濃度。

警方呼籲，駕駛人行經路口時應遵守號誌規定，左轉彎時應距交岔路口30公尺前顯示方向燈或手勢，行至交岔路口中心處左轉，並注意車前及左右來車狀況，以維護自身與他人行車安全。

台中市賴姓男子今晚駕駛租賃的休旅車，在北屯區與兩輛機車發生碰撞。圖／讀者提供
