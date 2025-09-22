快訊

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了 樺加沙颱風來襲…明停班課一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60名醫護搶救

聯合報／ 記者黃寅游振昇／台中即時報導

陸軍成功嶺營區今下午傳出打靶意外，234旅邵姓義務役新兵今下午打靶時，疑似槍枝膛炸，該新兵左臉被炸傷開放性骨折，子彈碎片卡在腦部，左眼珠掉出，有失明之虞，目前仍開刀搶救中。軍方表示，事故原因仍待調查。

陸軍第十軍團指揮部表示，邵姓義務役男隸屬於機步234旅，今下午執行步槍射擊訓練時，因不明原因擊發致左臉受傷，經送醫治療，正在手術搶救中。

十軍團指出，已通知家屬，並指派軍官到院，全力協助醫療照顧；軍方已組成專案小組，釐清肇事原因，疑似事故的同型槍枝將暫時停用、全面檢查，事故原因待鑑定。

據了解，受傷新兵是一年義務役，今年5月入伍，今下午使用T91步槍進行打靶訓練，下午4時50分發生意外，現場軍官立即把傷者送往烏日林新醫院急救，事發當時傷者仍有意識，目前仍持續急救中。

烏日林新醫院表示，傷者大量出血，左臉有開放性傷口、顏面開放性骨折，子彈碎片卡在腦部；醫師緊急氣切並大量輸血，動員超過60名醫護搶救。

國軍台中總醫院派出神經外科、整型外科醫師共同救治，院方表示，因傷者大量出血，將先緊急止血後，再由神外醫師處理腦部子彈碎片。

台中成功嶺營區今下午發生打靶意外，18歲新兵左臉重創，左眼球掉落搶救中。本報資料照
台中成功嶺營區今下午發生打靶意外，18歲新兵左臉重創，左眼球掉落搶救中。本報資料照

醫師 義務役 陸軍 槍枝 成功嶺

延伸閱讀

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

右眼球當場掉落！成功嶺18歲新兵打靶疑槍枝膛炸 十軍團：原因待查

40~70歲面臨各自的老化信號！專家揭四個時期正確的應對之道

無照醫美團隊藏身烏日高鐵套房 直播手術還推「車上割包皮」

相關新聞

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60名醫護搶救

陸軍成功嶺營區今下午傳出打靶意外，234旅邵姓義務役新兵今下午打靶時，疑似槍枝膛炸，該新兵左臉被炸傷開放性骨折，子彈碎片...

左眼球當場掉落！成功嶺18歲新兵打靶疑槍枝膛炸 十軍團：原因待查

年僅18歲新兵今下午在台中成功嶺營區打靶時，疑似槍枝膛炸，該新兵右臉受創、右眼當場掉出，傷勢嚴重送醫，目前仍在開刀中。陸...

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女...

送信突遭家犬攻擊！郵差手指慘被咬斷「警幫撿起送醫」 飼主被重罰

基隆市許姓郵差今天送掛號信時，收信人不在家，但屋內衝出1隻狗，咬斷他右手無名指的第1節。許男經送部基醫院清創，再轉送基隆...

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

5名少年昨晨共乘1輛轎車，高速撞進新竹市經國路2段1處建築工地，釀4死慘劇；15歲謝姓少年僅擦挫傷卻逃離現場，8小時後被...

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

陸軍機械化步兵234旅，今天發生嚴重靶場意外：一名邵姓義務役士兵下午在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，因不明原因擊發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。