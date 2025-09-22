今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60名醫護搶救

陸軍成功嶺營區今下午傳出打靶意外，234旅邵姓義務役新兵今下午打靶時，疑似槍枝膛炸，該新兵左臉被炸傷開放性骨折，子彈碎片卡在腦部，左眼珠掉出，有失明之虞，目前仍開刀搶救中。軍方表示，事故原因仍待調查。

陸軍第十軍團指揮部表示，邵姓義務役男隸屬於機步234旅，今下午執行步槍射擊訓練時，因不明原因擊發致左臉受傷，經送醫治療，正在手術搶救中。

十軍團指出，已通知家屬，並指派軍官到院，全力協助醫療照顧；軍方已組成專案小組，釐清肇事原因，疑似事故的同型槍枝將暫時停用、全面檢查，事故原因待鑑定。

據了解，受傷新兵是一年義務役，今年5月入伍，今下午使用T91步槍進行打靶訓練，下午4時50分發生意外，現場軍官立即把傷者送往烏日林新醫院急救，事發當時傷者仍有意識，目前仍持續急救中。

烏日林新醫院表示，傷者大量出血，左臉有開放性傷口、顏面開放性骨折，子彈碎片卡在腦部；醫師緊急氣切並大量輸血，動員超過60名醫護搶救。

國軍台中總醫院派出神經外科、整型外科醫師共同救治，院方表示，因傷者大量出血，將先緊急止血後，再由神外醫師處理腦部子彈碎片。