成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導

陸軍機械化步兵234旅，今天發生嚴重靶場意外：一名邵姓義務役士兵下午在成功嶺基地靶場執行步槍射擊訓練期間，因不明原因擊發致左臉受傷。部隊將其緊急送往附近的烏日林新醫院，目前仍在手術搶救中。

相較於稍早媒體報導，軍方澄清邵姓士兵受傷是「左臉」而非「右臉」；事故也非報導所云「膛炸」，而是「不明因素」。

234機步旅所屬的第十軍團政戰主任鄭傑元少將表示，單位將邵姓士兵送醫急救後，第一時間即通知家屬及指派高階幹部前往醫院處置，後續將全力協助醫療照護。依據醫師稍早說明，邵員的傷勢初步判定屬「可控範圍」，確實狀況仍須進一步檢查。軍方將成立專案小組調查釐清肇因，並要求部隊落實各項訓練風險管控作為，以維官兵安全。

成功嶺營區靶場，本圖為資料照，與本次意外無關。圖／台中市民政局提供
