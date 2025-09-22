左眼球當場掉落！成功嶺18歲新兵打靶疑槍枝膛炸 十軍團：原因待查

一名新兵今天在台中成功嶺打靶時疑槍枝膛炸，左眼掉出，傷勢嚴重目前仍在開刀中，陸軍十軍團表示，新兵受傷原因不明調查中，打靶同型槍枝暫時全面停止使用，待檢查鑑定事故原因。

陸軍第十軍團指揮部表示，所屬機步234旅邵姓義務役男今天下午執行步槍射擊訓練期間，因不明原因擊發致左臉受傷，經緊急送醫治療，刻正手術搶救中。

十軍團指出，單位第一時間即通知家屬及指派高階幹部前往醫院處置，後續將全力協助醫療照護；另成立專案小組調查釐清肇因，並持恆要求部隊落實各項訓練風險管控作為，以維官兵安全。

據了解，一名18歲義務役新兵今天下午在打靶訓練時疑槍枝膛炸，他左臉受傷，眼球掉出，被急送醫院急救，目前仍在開刀搶救中，多位軍官已趕到醫院。

十軍團今晚說，新兵受傷原因不明，仍待調查，今天打靶的同型槍枝暫時停用，待檢查鑑定。