快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女送醫不治，女童仍在加護病房；檢警今天上午相驗，證實潘姓母女遭撞多重創傷、骨折死亡。

檢方今早由檢察官嚴維德負責相驗，同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物，除逮捕郭姓駕駛外，另傳喚郭男的貨運公司黃姓負責人到案；死者兒哭紅雙眼未發一語，郭男頭包紗布蒞庭。

據悉，郭昨稱在文前路轉彎時車子就偏過去，不知發生何事。檢方查出，郭男無手排車駕照，黃男卻仍雇用郭男駕駛手排車出勤，依過失致死罪嫌，訊後以40萬元交保，肇事郭男則以20萬元交保候傳。

據了解，郭男工作的蔬果公司有多次交通違規紀錄，有網友在網路揭發該家蔬果運輸公司是交通違規累犯，有網友貼出同樣一家公司的貨車司機在國道上違規的行為，嘲諷司機「不知老婆要生了，還是家裡怎麼了，出來路口都不用看，直接轉彎，轉彎都不用看有沒有車直接轉，是別人的孩子死了，還是住院都沒關係嗎」。

另有網友揭發，去年12月15日中午12點多同一家蔬果公司的司機在屏東開車如此猖狂，指該家公司教育訓練做好可以嗎？順便告知一聲，2個月內沒意外會收到罰單；有網友批評「不把人命當一回事，這種公司還有存在的必要嗎」、為了確保食材新鮮直達？」、「這家公司根本不把其他用路人的生命當一回事」。

高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機（左）頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機（左）頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影
郭姓男子昨天上午11時駕小貨車在高市文前路轉彎失控撞向對向潘姓女騎士，致潘女母親噴飛摔落湖內，潘女和3歲姪女則手腳骨折，其中潘女和母親傷重宣告不治。記者石秀華／翻攝
郭姓男子昨天上午11時駕小貨車在高市文前路轉彎失控撞向對向潘姓女騎士，致潘女母親噴飛摔落湖內，潘女和3歲姪女則手腳骨折，其中潘女和母親傷重宣告不治。記者石秀華／翻攝
郭姓男子昨天上午11時駕小貨車在高市文前路轉彎失控撞向對向潘姓女騎士，致潘女母親噴飛摔落湖內，潘女和3歲姪女則手腳骨折，其中潘女和母親傷重宣告不治。記者石秀華／翻攝
郭姓男子昨天上午11時駕小貨車在高市文前路轉彎失控撞向對向潘姓女騎士，致潘女母親噴飛摔落湖內，潘女和3歲姪女則手腳骨折，其中潘女和母親傷重宣告不治。記者石秀華／翻攝

網友拍下高雄澄清湖畔昨天2死1重傷重大車禍發生當下畫面。圖/取自Threads網友linyouti
網友拍下高雄澄清湖畔昨天2死1重傷重大車禍發生當下畫面。圖/取自Threads網友linyouti
網友拍下高雄澄清湖畔昨天2死1重傷重大車禍發生當下畫面。圖/取自Threads網友linyouti
網友拍下高雄澄清湖畔昨天2死1重傷重大車禍發生當下畫面。圖/取自Threads網友linyouti

交通違規 高雄市 車禍

延伸閱讀

冠德奪「高雄車站專四、五及商四公辦都更案」 預估總投資規模逾95億

高雄因應颱風樺加沙 工地、社區啟動防颱整備

黃國昌赴台電興達電廠 批火災調查草率：踐踏高雄人權益

5越南移工高雄小吃部包廂聚會High翻 警臨檢聞到這怪味全都上銬逮捕

相關新聞

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女...

送信突遭家犬攻擊！郵差手指慘被咬斷「警幫撿起送醫」 飼主被重罰

基隆市許姓郵差今天送掛號信時，收信人不在家，但屋內衝出1隻狗，咬斷他右手無名指的第1節。許男經送部基醫院清創，再轉送基隆...

土城公寓頂樓加蓋起火 撲滅火勢後發現1中年婦女OHCA

新北市土城區延和路一處5樓公寓，稍早約下午3時頂樓加蓋處突然起火，新北市消防局獲報後，派遣21車、59人前往灌救，歷時2...

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

5名少年昨晨共乘1輛轎車，高速撞進新竹市經國路2段1處建築工地，釀4死慘劇；15歲謝姓少年僅擦挫傷卻逃離現場，8小時後被...

疑吸入過多甲苯…三義鄉6工人地下室刷油漆身體不適 2人送醫

苗栗縣三義鄉一家化工廠新建廠房工地，4名工人今天下午在地下室油漆，疑吸入過多甲苯，感到身體不適，消防人員據報協助脫困，將...

花蓮機車騎士酒駕雙載「突自撞電桿」 後座21歲女送醫傷重不治

花蓮20歲黃姓男子騎機車附載21歲林姓女子，今天清晨5時許，行經吉安鄉南海四街時，不慎自撞電桿，因撞擊力過大，兩人皆失去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。