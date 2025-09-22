相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女送醫不治，女童仍在加護病房；檢警今天上午相驗，證實潘姓母女遭撞多重創傷、骨折死亡。

檢方今早由檢察官嚴維德負責相驗，同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物，除逮捕郭姓駕駛外，另傳喚郭男的貨運公司黃姓負責人到案；死者兒哭紅雙眼未發一語，郭男頭包紗布蒞庭。

據悉，郭昨稱在文前路轉彎時車子就偏過去，不知發生何事。檢方查出，郭男無手排車駕照，黃男卻仍雇用郭男駕駛手排車出勤，依過失致死罪嫌，訊後以40萬元交保，肇事郭男則以20萬元交保候傳。

據了解，郭男工作的蔬果公司有多次交通違規紀錄，有網友在網路揭發該家蔬果運輸公司是交通違規累犯，有網友貼出同樣一家公司的貨車司機在國道上違規的行為，嘲諷司機「不知老婆要生了，還是家裡怎麼了，出來路口都不用看，直接轉彎，轉彎都不用看有沒有車直接轉，是別人的孩子死了，還是住院都沒關係嗎」。

另有網友揭發，去年12月15日中午12點多同一家蔬果公司的司機在屏東開車如此猖狂，指該家公司教育訓練做好可以嗎？順便告知一聲，2個月內沒意外會收到罰單；有網友批評「不把人命當一回事，這種公司還有存在的必要嗎」、為了確保食材新鮮直達？」、「這家公司根本不把其他用路人的生命當一回事」。

高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影 高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機（左）頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影 郭姓男子昨天上午11時駕小貨車在高市文前路轉彎失控撞向對向潘姓女騎士，致潘女母親噴飛摔落湖內，潘女和3歲姪女則手腳骨折，其中潘女和母親傷重宣告不治。記者石秀華／翻攝 郭姓男子昨天上午11時駕小貨車在高市文前路轉彎失控撞向對向潘姓女騎士，致潘女母親噴飛摔落湖內，潘女和3歲姪女則手腳骨折，其中潘女和母親傷重宣告不治。記者石秀華／翻攝