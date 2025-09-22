聽新聞
花蓮機車騎士酒駕雙載「突自撞電桿」 後座21歲女送醫傷重不治
花蓮20歲黃姓男子騎機車附載21歲林姓女子，今天清晨5時許，行經吉安鄉南海四街時，不慎自撞電桿，因撞擊力過大，兩人皆失去意識，其中林姓女子傷勢嚴重，送門諾醫院治療於今早8時許宣告不治；黃姓男子則送至慈濟醫院，經醫院搶救仍昏迷中。
警方初步調查，黃姓男子騎機車附載林姓女子，沿著吉安鄉南海四街東往西方向行駛，今天清晨5時30分左右，在行經一戶民宅時，發生機車自撞電線桿意外，由於撞擊力過大，導致機車上的兩人被撞飛，現場倒地不起、失去意識。
花蓮縣消防局接獲民眾報案後，救護人員會同警方到場，隨即緊急兩人實施CPR等急救，黃姓男子送往慈濟醫院急救，經醫院搶救後，目前持續昏迷中。
傷勢較嚴重的林姓女子，則有疑似出現骨盆腔骨折、顱骨骨折、腦出血及肺出血等情況，由於生命跡象不穩定，醫院暫時無法開刀搶救，先維持其生命跡象，並轉入加護病房觀察，直到上午8時許，門諾醫院宣告林姓女子不治死亡。
經過警方調查，騎機車的黃姓男子持有合格的駕照，酒測值抽血檢驗檢測值達1.18；同時間警方也調閱吉安鄉南海四街周邊路段的監視器畫面，並通知家屬製作筆錄，以釐清車禍發生的原因。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
