送信突遭家犬攻擊！郵差手指慘被咬斷「警幫撿起送醫」 飼主被重罰

基隆市許姓郵差今天送掛號信時，收信人不在家，但屋內衝出1隻狗，咬斷他右手無名指的第1節。許男經送部基醫院清創，再轉送基隆長庚縫合斷指。動保所收容這隻狗，將登錄為攻擊性犬隻，並以最高額1萬5000元處罰飼主疏縱行為。

基隆郵局53歲許姓郵差今天上午10時左右，到立德路208巷內送1封掛號信時，在收信人屋外叫門無人回應，突然有隻狗從屋內衝出來攻擊他。許男抵抗閃躲時，右手無名指的第1節（指甲）被狗咬斷。

消防人員獲報前往救護，將許姓郵差送往衛生福利部基隆醫院急救。警員到場了解事發經過時，在巷內地面看到斷指，急送醫院。許男在部基接受清創治療後，轉送基隆長庚醫院整型外科縫合斷指。

郵差送信竟被狗咬斷指頭，當地民眾議論紛紛。當地學校的警衛說，這隻狗的攻擊性很強，看過不少學生和路人被牠追逐攻擊。

基隆市動物保護防疫所長陳柏廷表示，據調查這隻狗偶爾會在巷弄徘徊遊蕩，飼主明顯違反動物保護法中，寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由7歲以上的人伴同規定，本案情節嚴重，將處疏縱行為最高額的1萬5000元罰鍰。

陳柏廷說，案發後已捕獲這隻狗並帶回收容，後續會請飼主到案說明，查核寵物登記、狂犬病注射狀態及是否已完成絕育。這隻狗將列為攻擊性犬隻，未來外出除須由成年人陪同，使用不超過1.5公尺的鍊繩，並要戴上嘴套。如果沒有達到上述的要求，讓狗在外面遊蕩，依動保法可處罰飼主3至15萬元罰鍰。