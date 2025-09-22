快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

印尼籍看護早產「未及時送醫」致嬰兒死亡 雖過失致死獲緩起訴處分

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市一名印尼籍女看護雇主家早產，新生兒未及時呼叫救護車，遲由雇主夫婦送醫後，新生兒因吸入大量羊水死亡，檢警介入依過失致死罪嫌將看護送辦，檢方後續考量看護對我國救護制度未盡了解，過失情節非重，又痛失其子，偵結緩起訴處分。

緩起訴處分書指出，該名看護去年10月從印尼返台後察覺懷孕，仍於台北市擔任老人看護，今年6月2日深夜，她在雇主家早產分娩，未立即呼叫救護人員協助早產兒送醫急救，而是遲於隔日凌晨2時許，才由雇主夫婦將母子送醫治療。

新生兒到院後因早產、肺組織吸入大量羊水、肺泡膨脹不全等因素死亡，檢警介入後依過失致死罪嫌偵辦。

偵查中，看護對於犯行坦承不諱，士林地檢署檢察官另清查相關診斷證明書、手機影像、現場勘查影像、相驗筆錄、法醫解剖報告等事證，認為該看護犯行足堪認定。

檢方考量該看護犯後坦承犯行，身分外籍，對我國救護制度未盡了解，自行分娩後緊張慌亂，過失情節尚非重大，又痛失其子，心理已承擔罪責，且每月僅2萬3000元薪資，扣除仲介費、生活費等已所剩無幾，偵結緩起訴處分，期間1年。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

看護 早產兒 雇主 新生兒 死亡 過失致死 印尼

延伸閱讀

獨／離譜！男看護大同醫院病房半夜涉吸毒 報警逮人

50歲男砸40萬「陰莖增大術」身亡 醫師丁斌煌過失致死罪送辦

高雄男撞死違規路人 超速涉過失致死判8月

工程師70秒狂飲斷魂百香果調酒亡 酒吧負責人、店長過失致死罪起訴

相關新聞

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

5名少年昨晨共乘1輛轎車，高速撞進新竹市經國路2段1處建築工地，釀4死慘劇；15歲謝姓少年僅擦挫傷卻逃離現場，8小時後被...

家犬咬斷郵差手指！飼主重罰1萬5千元 狗列攻擊性犬隻、外出戴嘴套

基隆市許姓郵差今天送掛號信時，收信人不在家，但屋內的狗衝出來，咬斷他的右手無名指，由消防人員送醫急救。動物保護防疫所人員...

貨車澄清湖畔翻覆害母女2死 肇事駕駛無手排駕照…雇主同列被告背責

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女...

美濃大峽谷案連環爆 官方架鐵欄杆將四周圍起 網酸「準備開牧場？」

高雄美濃農地遭盜採多處被挖成如同大峽谷的離譜狀況，連日延燒，重創高雄市政府形象，有網友發現其中一處大峽谷四周已被鐵欄杆圍...

台南民宅火警婦葬身火窟 檢指示解剖查死因釐清公共危險

台南市中西區西寧街1號2樓住宅昨晚發生火警，起火點疑似位於59歲錢姓婦人2樓臥室，錢婦逃生不及，命喪火窟，消防撲滅火勢後...

土城公寓頂樓加蓋起火 撲滅火勢後發現1中年婦女OHCA

新北市土城區延和路一處5樓公寓，稍早約下午3時頂樓加蓋處突然起火，新北市消防局獲報後，派遣21車、59人前往灌救，歷時2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。