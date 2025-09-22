印尼籍看護早產「未及時送醫」致嬰兒死亡 雖過失致死獲緩起訴處分

台北市一名印尼籍女看護在雇主家早產，新生兒未及時呼叫救護車，遲由雇主夫婦送醫後，新生兒因吸入大量羊水死亡，檢警介入依過失致死罪嫌將看護送辦，檢方後續考量看護對我國救護制度未盡了解，過失情節非重，又痛失其子，偵結緩起訴處分。

緩起訴處分書指出，該名看護去年10月從印尼返台後察覺懷孕，仍於台北市擔任老人看護，今年6月2日深夜，她在雇主家早產分娩，未立即呼叫救護人員協助早產兒送醫急救，而是遲於隔日凌晨2時許，才由雇主夫婦將母子送醫治療。

新生兒到院後因早產、肺組織吸入大量羊水、肺泡膨脹不全等因素死亡，檢警介入後依過失致死罪嫌偵辦。

偵查中，看護對於犯行坦承不諱，士林地檢署檢察官另清查相關診斷證明書、手機影像、現場勘查影像、相驗筆錄、法醫解剖報告等事證，認為該看護犯行足堪認定。

檢方考量該看護犯後坦承犯行，身分外籍，對我國救護制度未盡了解，自行分娩後緊張慌亂，過失情節尚非重大，又痛失其子，心理已承擔罪責，且每月僅2萬3000元薪資，扣除仲介費、生活費等已所剩無幾，偵結緩起訴處分，期間1年。