新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

5名少年昨晨共乘1輛轎車，高速撞進新竹市經國路2段1處建築工地，釀4死慘劇；15歲謝姓少年僅擦挫傷卻逃離現場，8小時後被警方帶回。警方一度懷疑謝肇事逃逸，但他否認，稱駕駛是死在駕駛座的17歲郭姓少年；據悉，郭與謝兩人經檢測都無酒精反應，警方已初步排除謝姓少年為駕駛人的可能性，全案移由新竹地檢署、新竹地院少年法庭偵審後，目前已裁定將謝姓少年收容。

這起車禍奪走4命，警方表示，相關事故原因和肇責仍待鑑定分析，謝姓少年經酒測無酒精反應，郭姓少年透過血液酒精濃度換算，酒精數值為0。另外，車禍發生當下，郭姓少年當時上半身在駕駛座，臀部靠近右前座，身體嚴重彎曲，而倖存的謝姓少年全身僅擦挫傷，且都集中於身體右側，符合乘坐轎車副駕駛座遭遇車禍的情形，因此，警方初步採信謝少說詞。

檢警今相驗，4名死者身上都有大小擦挫傷，郭姓少年頭部有嚴重傷口；遭拋飛至車外的詹姓少年左手開放性骨折、臉部閉鎖性骨折；宗姓少年臉部穿刺傷、頭部撕裂傷；金姓少年右手腕及左大腿閉鎖性骨折變形。家屬到場皆不發一語。此外，1名疑似謝姓少年的哥哥則在網路社群Threads發文捍衛弟弟的「清白」。直呼開車的人已經死掉了，而弟弟剛好命大逃過一劫。

發文者說，當時一群人飲酒過後要離場，車是金姓少年跟人借來的，金少到場後，郭姓少年堅持開車說要繞幾圈，其中1人本來要上副駕，「謝姓少年說他要坐副駕，他們就駕車離去」，最後到了東大、經國交叉口，因車速過快，「謝姓少年有叫他煞車，郭姓少年誤踩油門，導致這場意外。」

警方調閱監視器，1輛銀色轎車昨天凌晨2時52分到經國路1段1間居酒屋載4名少年，6分鐘後行經經國、東大路口，僅駛離約850公尺，突失控撞進路旁建築工地，謝姓少年經查為中輟生，因傷害罪被發布協尋，事故後獨自下車搭白牌車離去。

5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地。圖／民眾提供
5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地。圖／民眾提供
5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地，釀4死慘劇。檢警今相驗，家屬到場皆不發一語。記者王駿杰／攝影
5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地，釀4死慘劇。檢警今相驗，家屬到場皆不發一語。記者王駿杰／攝影
5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地，釀4死慘劇。檢警今相驗，家屬到場皆不發一語。記者王駿杰／攝影
5名少年昨晨共乘一輛轎車，高速撞進新竹市經國路二段一處建築工地，釀4死慘劇。檢警今相驗，家屬到場皆不發一語。記者王駿杰／攝影

