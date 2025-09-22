快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

新店男恍神遭強制送醫…過程竟怒推消防員 依妨害公務、傷害送辦

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

新北市新店區中興路三段一名鍾姓男子，昨天深夜被人發現倒地且精神恍惚需強制送醫，不料過程中鍾男竟出手推擠消防員，造成26歲曾姓消防員身上多處擦挫傷，就醫後前往派出所對鍾男提出傷害及妨害公務告訴。

警方是在昨天深夜23時49分獲報，表示新店區中興路三段205巷7弄附近有人發生糾紛及爭吵，因此派遣轄區江陵派出所員警到場查處，配合消防人員將28歲曾男強制送往新店耕莘醫院診治。

至於鍾男可能涉及的糾紛，經警向報案民眾確認，該民眾表示，因發現有人躺在地上懷疑遭人毆打，因此才報案聲稱有糾紛，經調閱監視器釐清，鍾男因不明原因自行走出住家並躺在地上，當中未有外力介入，初步已排除與他人產生糾紛。

新北市新店一名鍾姓男子昨天深夜被人發現倒地且精神恍惚需強制送醫，不料過程中竟出手推擠消防員，造成26歲曾姓消防員身上多處擦挫傷，就醫後前往派出所對鍾男提告。記者蔣永佑／翻攝
新北市新店一名鍾姓男子昨天深夜被人發現倒地且精神恍惚需強制送醫，不料過程中竟出手推擠消防員，造成26歲曾姓消防員身上多處擦挫傷，就醫後前往派出所對鍾男提告。記者蔣永佑／翻攝

