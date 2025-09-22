新店男恍神遭強制送醫…過程竟怒推消防員 依妨害公務、傷害送辦

新北市新店區中興路三段一名鍾姓男子，昨天深夜被人發現倒地且精神恍惚需強制送醫，不料過程中鍾男竟出手推擠消防員，造成26歲曾姓消防員身上多處擦挫傷，就醫後前往派出所對鍾男提出傷害及妨害公務告訴。

警方是在昨天深夜23時49分獲報，表示新店區中興路三段205巷7弄附近有人發生糾紛及爭吵，因此派遣轄區江陵派出所員警到場查處，配合消防人員將28歲曾男強制送往新店耕莘醫院診治。

至於鍾男可能涉及的糾紛，經警向報案民眾確認，該民眾表示，因發現有人躺在地上懷疑遭人毆打，因此才報案聲稱有糾紛，經調閱監視器釐清，鍾男因不明原因自行走出住家並躺在地上，當中未有外力介入，初步已排除與他人產生糾紛。