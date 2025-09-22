國1五楊高架小貨車「突變火球」整輛燒剩骨架
桃園市今(22)日上午11時22分許一名46歲的許姓男子獨自駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架南向46.2公里桃園路段，發現車頭不明原因冒煙，趕緊停車處理，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸許男及時將車輛停下，未受到傷害也未波及其他車輛。
國道警方表示，警方立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，現場占用外側路肩處理。現場於13時05分完全排除，全線恢復通車，現場濃煙造成車流回堵約1公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。
警方呼籲用路人，應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。
本文章來自《桃園電子報》。原文：國1五楊高架小貨車「突變火球」整輛燒剩骨架
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言