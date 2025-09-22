許男發現車頭不明原因冒煙，趕緊停車處理，車輛隨後就起火燃燒。圖：讀者提供

桃園市今(22)日上午11時22分許一名46歲的許姓男子獨自駕駛小貨車，行經國道1號五楊高架南向46.2公里桃園路段，發現車頭不明原因冒煙，趕緊停車處理，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸許男及時將車輛停下，未受到傷害也未波及其他車輛。

現場濃煙造成車流回堵約1公里。圖：讀者提供

國道警方表示，警方立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119派消防車，警消迅速抵達現場，現場占用外側路肩處理。現場於13時05分完全排除，全線恢復通車，現場濃煙造成車流回堵約1公里，並影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

警方呼籲用路人，應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

本文章來自《桃園電子報》。原文：國1五楊高架小貨車「突變火球」整輛燒剩骨架