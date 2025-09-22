聽新聞
家犬咬斷郵差手指！飼主重罰1萬5千元 狗列攻擊性犬隻、外出戴嘴套
基隆市許姓郵差今天送掛號信時，收信人不在家，但屋內的狗衝出來，咬斷他的右手無名指，由消防人員送醫急救。動物保護防疫所人員已收容這隻狗，並將處罰飼主1萬5000元。這隻狗將列冊攻擊性犬隻，外出都要戴嘴套。
基隆郵局53歲許姓郵差今天上午10時左右，到立德路208巷送1封掛號信時，在收信人屋外叫門，無人回應，但突然有隻狗從屋內衝出來攻擊他。許男抵抗閃躲時，右手無名指的第1節（指甲）被狗咬斷，現場留了不少血跡。
警、消獲報前往救援，警員在巷內地面找到斷指，交由消防人員用救護車將許男送往衛生福利部基隆醫院急救。當地學校的警衛說，這隻狗的攻擊性很強，已經有不少學生被追逐咬傷，校內也有老師被牠攻擊過。
基隆市動保所長陳柏廷表示，據調查這隻狗偶爾會在巷弄之間徘徊跟遊蕩，很明顯已經違反動物保護法，動物外出的時候，必須要有伴同的規定，將依動保法裁罰飼主。疏縱行為依法可處罰3000元至1萬5000元，本案情節嚴重，將祭出最高額1萬5000元罰鍰。
陳柏廷說，動保人員案發後已捕獲這隻狗並帶回收容，後續會請飼主到案說明，查核寵物登記、狂犬病注射狀態及是否已完成絕育。這隻狗將列為攻擊性犬隻，未來外出必須配戴嘴套，以及1.5公尺的牽繩，並且要有成年人伴同。如果沒有達到上述的要求，依然讓狗在外面遊蕩的話，將會依動保法處罰飼主15萬元罰鍰。
