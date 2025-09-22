快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

聽新聞
0:00 / 0:00

家犬咬斷郵差手指！飼主重罰1萬5千元 狗列攻擊性犬隻、外出戴嘴套

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市許姓郵差今天送掛號信時，收信人不在家，但屋內的狗衝出來，咬斷他的右手無名指，由消防人員送醫急救。動物保護防疫所人員已收容這隻狗，並將處罰飼主1萬5000元。這隻狗將列冊攻擊性犬隻，外出都要戴嘴套。

基隆郵局53歲許姓郵差今天上午10時左右，到立德路208巷送1封掛號信時，在收信人屋外叫門，無人回應，但突然有隻狗從屋內衝出來攻擊他。許男抵抗閃躲時，右手無名指的第1節（指甲）被狗咬斷，現場留了不少血跡。

警、消獲報前往救援，警員在巷內地面找到斷指，交由消防人員用救護車將許男送往衛生福利部基隆醫院急救。當地學校的警衛說，這隻狗的攻擊性很強，已經有不少學生被追逐咬傷，校內也有老師被牠攻擊過。

基隆市動保所長陳柏廷表示，據調查這隻狗偶爾會在巷弄之間徘徊跟遊蕩，很明顯已經違反動物保護法，動物外出的時候，必須要有伴同的規定，將依動保法裁罰飼主。疏縱行為依法可處罰3000元至1萬5000元，本案情節嚴重，將祭出最高額1萬5000元罰鍰。

陳柏廷說，動保人員案發後已捕獲這隻狗並帶回收容，後續會請飼主到案說明，查核寵物登記、狂犬病注射狀態及是否已完成絕育。這隻狗將列為攻擊性犬隻，未來外出必須配戴嘴套，以及1.5公尺的牽繩，並且要有成年人伴同。如果沒有達到上述的要求，依然讓狗在外面遊蕩的話，將會依動保法處罰飼主15萬元罰鍰。

基隆市許姓郵差今天送掛號信時，被收信人家中的狗攻擊，右手無名指第1節被咬斷，送醫縫合急救。動保所將狗帶回收容，並將列為攻擊性犬隻，防範牠再次傷人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓郵差今天送掛號信時，被收信人家中的狗攻擊，右手無名指第1節被咬斷，送醫縫合急救。動保所將狗帶回收容，並將列為攻擊性犬隻，防範牠再次傷人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓郵差今天送掛號信時，被收信人家中的狗攻擊，右手無名指第1節被咬斷，送醫縫合急救。動保所將狗帶回收容，並將列為攻擊性犬隻，防範牠再次傷人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓郵差今天送掛號信時，被收信人家中的狗攻擊，右手無名指第1節被咬斷，送醫縫合急救。動保所將狗帶回收容，並將列為攻擊性犬隻，防範牠再次傷人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓郵差今天送掛號信時，被收信人家中的狗攻擊，右手無名指第1節被咬斷，送醫縫合急救。動保所將狗帶回收容，並將列為攻擊性犬隻，防範牠再次傷人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市許姓郵差今天送掛號信時，被收信人家中的狗攻擊，右手無名指第1節被咬斷，送醫縫合急救。動保所將狗帶回收容，並將列為攻擊性犬隻，防範牠再次傷人。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 動物 動保法 郵差 狂犬病

延伸閱讀

郵差送信被狗咬斷無名指 警員找到斷指 交消防員連人送醫縫合急救

農業部盤點建遊蕩犬衛星收容所 保育團體：加劇保育與環境危機

影／基隆體育館鴿子群聚築巢 「天降鳥糞」住戶不堪其擾

新埔籠飼犬不當飼養遭查獲 24犬隻盼民眾認養

相關新聞

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

5名少年昨晨共乘1輛轎車，高速撞進新竹市經國路2段1處建築工地，釀4死慘劇；15歲謝姓少年僅擦挫傷卻逃離現場，8小時後被...

家犬咬斷郵差手指！飼主重罰1萬5千元 狗列攻擊性犬隻、外出戴嘴套

基隆市許姓郵差今天送掛號信時，收信人不在家，但屋內的狗衝出來，咬斷他的右手無名指，由消防人員送醫急救。動物保護防疫所人員...

貨車澄清湖畔翻覆害母女2死 肇事駕駛無手排駕照…雇主同列被告背責

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女...

美濃大峽谷案連環爆 官方架鐵欄杆將四周圍起 網酸「準備開牧場？」

高雄美濃農地遭盜採多處被挖成如同大峽谷的離譜狀況，連日延燒，重創高雄市政府形象，有網友發現其中一處大峽谷四周已被鐵欄杆圍...

台南民宅火警婦葬身火窟 檢指示解剖查死因釐清公共危險

台南市中西區西寧街1號2樓住宅昨晚發生火警，起火點疑似位於59歲錢姓婦人2樓臥室，錢婦逃生不及，命喪火窟，消防撲滅火勢後...

土城公寓頂樓加蓋起火 撲滅火勢後發現1中年婦女OHCA

新北市土城區延和路一處5樓公寓，稍早約下午3時頂樓加蓋處突然起火，新北市消防局獲報後，派遣21車、59人前往灌救，歷時2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。