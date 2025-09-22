知名牛肉湯老闆欠債跑路 竟騙單親3寶媽做保背債千萬

曾任鴻品牛肉湯員工的庭庭（化名），透露老闆張志宏騙單親媽媽當保證人，害對方背債千萬。示意圖／ingimage 今年是「500碗」第三屆，全台共有462家小吃店入選，而曾三度入圍「500碗」榮譽的台南「鴻品牛肉湯」負責人張志宏，在今年7月20日宣稱因為人力不足，要將市府店盤讓。而前員工庭庭（化名）指出，老闆除了積欠薪資之外，還長期高薪低報勞健保，讓員工一個月只能休6天，還要求員工造假打卡記錄，來躲避勞基法。

根據《中時新聞網》報導，前員工庭庭透露，張志宏要求撫養3名孩子的單親媽媽員工當保人，後來公司經營不善，他卻直接神隱，讓這位單親媽媽得面對高達千萬元的債務。庭庭向記者指出，除了欠薪以外，張志宏還有很多違反勞基法的事項，像是讓員工月休只有6天，而且為了躲避勞基法，讓員工造假打卡記錄，拿兩張打卡單，一張是真實的上班時間，另一張則是符合1例1休的打卡單，藉此來符合勞基法。此外，張志宏還長期高薪低報員工勞保，員工的薪水就算超過3萬5千元，他還是以最低薪資來投保。

不僅如此，因為張志宏已將家中房屋拿給債權人抵押，但他自身無力還款，所以債權人要求張志宏找人做保證人，於是他拜託店內擔任櫃檯人員的單親媽媽做保，而這位媽媽敵不過張志宏的悲情牌，於是簽名當保證人，接著張志宏持續欠錢但是隱身，最後這位單親媽媽收到債權人寄來的民事聲明異議狀，以及存證信函。

民事聲明異議狀上面寫「請准聲請人供擔保就相對人之所有財產，於新台幣1075萬元之範圍內予以假扣押」，這對該位單親媽媽來說是極大的負擔。目前鴻品牛肉湯總店仍持續營業，負責人則是張志宏年邁母親。庭庭透露，員工也有向總店負責人張母要求支付相關費用，但對方僅願每月支付10萬元讓還沒領到薪水的員工均分，不過付2個月以後，他們就沒有再履行承諾。最後庭庭表示，員工們也知道張志宏沒錢，所以找他沒有用，目前16位員工打算向勞工局進行檢舉，希望司法跟公權力可以為他們討回公道。