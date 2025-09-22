貨車澄清湖畔翻覆害母女2死 肇事駕駛無手排駕照…雇主同列被告背責

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女送醫不治，女童仍在加護病房；檢警今天上午相驗，死者兒哭紅雙眼未發一語，郭男頭包紗布蒞庭；據悉，郭昨稱轉彎時車子就偏過去，不知發生何事。

檢方今早由檢察官嚴維德負責相驗，同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物，除逮捕郭姓駕駛外，另傳喚郭男的貨運公司黃姓負責人到案。

檢方查出，郭男無手排車駕照，黃男卻仍雇用郭男駕駛手排車出勤，依過失致死罪嫌，訊後以40萬元交保，肇事郭男則以20萬元交保候傳。

仁武警分局調查，郭男昨天上午11時沿文前路往仁武方向行駛，在過彎時車子不慎失控，撞向對向騎機車經過的騎士潘姓女子，當時潘女機車搭載母親，3歲姪女則站在機車腳踏板處。