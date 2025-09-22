快訊

新聞幕後／卡雙城？陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

貨車澄清湖畔翻覆害母女2死 肇事駕駛無手排駕照…雇主同列被告背責

聯合報／ 記者張議晨石秀華／高雄即時報導

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女送醫不治，女童仍在加護病房；檢警今天上午相驗，死者兒哭紅雙眼未發一語，郭男頭包紗布蒞庭；據悉，郭昨稱轉彎時車子就偏過去，不知發生何事。

檢方今早由檢察官嚴維德負責相驗，同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物，除逮捕郭姓駕駛外，另傳喚郭男的貨運公司黃姓負責人到案。

檢方查出，郭男無手排車駕照，黃男卻仍雇用郭男駕駛手排車出勤，依過失致死罪嫌，訊後以40萬元交保，肇事郭男則以20萬元交保候傳。

仁武警分局調查，郭男昨天上午11時沿文前路往仁武方向行駛，在過彎時車子不慎失控，撞向對向騎機車經過的騎士潘姓女子，當時潘女機車搭載母親，3歲姪女則站在機車腳踏板處。

潘女機車被貨車衝撞，導致3人噴飛，其中潘母整個人飛越近乎一個人高度的護欄掉落澄清湖中，潘女和女童則身體多處和手腳骨折變形、意識不清，民眾見狀趕緊將潘母從湖中拉上岸邊，救護車到場時，潘母已無生命跡象，救護車緊急將3人送醫搶救，急救後潘母、潘女仍宣告不治。

高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，死者兒子（右一）神情悲傷，不發一語。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，死者兒子（右一）神情悲傷，不發一語。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機（左）頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影
高雄澄清湖畔潘姓母女2死車禍今相驗，肇事郭姓司機（左）頭包紗布被警方帶到殯儀館，等候檢察官偵訊。記者石秀華／攝影

母親 駕照 澄清湖 救護車 過失致死

延伸閱讀

屏東8旬翁開小貨車 不明原因撞路燈桿人車翻覆卡水溝

無照駕駛「10年累犯重罰無上限」 第3次起前次罰金加罰1.2萬

影／62歲男酒駕喝茫開車進大排「烏龜翻」查扣駕照牌照

清潔隊員白天喝酒、罵主管…遭解僱後提告 法院卻判他勝訴

相關新聞

貨車澄清湖畔翻覆害母女2死 肇事駕駛無手排駕照…雇主同列被告背責

高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女...

美濃大峽谷案連環爆 官方架鐵欄杆將四周圍起 網酸「準備開牧場？」

高雄美濃農地遭盜採多處被挖成如同大峽谷的離譜狀況，連日延燒，重創高雄市政府形象，有網友發現其中一處大峽谷四周已被鐵欄杆圍...

台南民宅火警婦葬身火窟 檢指示解剖查死因釐清公共危險

台南市中西區西寧街1號2樓住宅昨晚發生火警，起火點疑似位於59歲錢姓婦人2樓臥室，錢婦逃生不及，命喪火窟，消防撲滅火勢後...

郵差送信被狗咬斷無名指 警員找到斷指 交消防員連人送醫縫合急救

基隆市許姓郵差今天前往立德路巷內送信時，遭到收信人飼養的狗攻擊。郵差的右手無名指末節被狗咬斷，消防人員到場救護，警員找到...

隋棠案翻版！頂樓漏水管委會只賠一半 法官不准判漏水屋損全得賠

藝人隋棠因積欠11萬管理費鬧上新聞版面，隋棠也在臉書澄清是因為社區管委會對社區修繕責任疏於盡責，自己花50萬元修繕，才以...

為閃測速相機急煞 台64小貨車失控撞護欄翻落邊坡

新北市八里區台64快速道路今天上午發生翻車意外。33歲詹男駕駛小貨車行經台64線準備駛出觀音山隧道時，疑為了閃避超速相機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。