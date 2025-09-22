貨車澄清湖畔翻覆害母女2死 肇事駕駛無手排駕照…雇主同列被告背責
高雄市澄清湖畔昨發生2死1重傷慘劇車禍，機車3載的潘姓女子及母親和3歲姪女3人遭逆向貨車撞擊，致潘母墜湖、潘女重傷，母女送醫不治，女童仍在加護病房；檢警今天上午相驗，死者兒哭紅雙眼未發一語，郭男頭包紗布蒞庭；據悉，郭昨稱轉彎時車子就偏過去，不知發生何事。
檢方今早由檢察官嚴維德負責相驗，同時指揮警方現場採證、調閱及查扣相關證物，除逮捕郭姓駕駛外，另傳喚郭男的貨運公司黃姓負責人到案。
檢方查出，郭男無手排車駕照，黃男卻仍雇用郭男駕駛手排車出勤，依過失致死罪嫌，訊後以40萬元交保，肇事郭男則以20萬元交保候傳。
仁武警分局調查，郭男昨天上午11時沿文前路往仁武方向行駛，在過彎時車子不慎失控，撞向對向騎機車經過的騎士潘姓女子，當時潘女機車搭載母親，3歲姪女則站在機車腳踏板處。
潘女機車被貨車衝撞，導致3人噴飛，其中潘母整個人飛越近乎一個人高度的護欄掉落澄清湖中，潘女和女童則身體多處和手腳骨折變形、意識不清，民眾見狀趕緊將潘母從湖中拉上岸邊，救護車到場時，潘母已無生命跡象，救護車緊急將3人送醫搶救，急救後潘母、潘女仍宣告不治。
